Intermarché piraté : les données de 2 millions de clients volées

Intermarché a fait l’objet d’un piratage, entraînant le vol de données de deux millions de clients. L’enseigne de grande distribution a envoyé un e-mail à ses clients pour les informer de la situation.

Un gros piratage touche Intermarché

Dans son e-mail, Intermarché indique :

Nous vous informons qu’un incident de sécurité a affecté certaines de vos données à caractère personnel liées à l’utilisation de notre service DRIVE. Nos dispositifs de sécurité ont détecté un accès non autorisé à une partie de nos systèmes d’information. En l’état de nos investigations, les données concernées sont vos nom, prénom, date de naissance, numéro de carte de fidélité, adresse de facturation, numéro de téléphone, ainsi que le numéro et le montant relatifs à vos commandes en ligne (uniquement si vous aviez réalisé des achats en ligne). Le détail des produits commandés n’est pas concerné. Aucune donnée bancaire, aucun mot de passe, aucune information relative au montant de votre cagnotte de fidélité ni aucune adresse électronique n’ont été affectés. Dès la détection de l’incident, nos équipes ont pris toutes les mesures nécessaires pour bloquer les accès non autorisés, contenir l’incident et en limiter les conséquences. L’incident a été notifié à la Cnil et une plainte pénale a été déposée.

Intermarché compte deux millions de clients au total. À date, le groupe a envoyé l’e-mail à 287 605 clients.

En outre, l’enseigne invite ses clients à faire attention à toute tentative de phishing. En effet, maintenant que les données sont en circulation, des hackers peuvent les utiliser pour piéger les clients et espérer collecter encore plus d’informations, notamment les données bancaires. Il faut donc faire attention aux SMS, e-mails et appels que vous recevez.

« Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments susceptibles de résulter de cet incident et vous remercions de votre vigilance », conclut Intermarché.