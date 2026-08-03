OpenAI vient de révéler discrètement le nom de son prochain modèle majeur : Astra. L’annonce n’a pas eu droit à une conférence ou à un communiqué dédié, mais apparaît dans une publication consacrée à dix avancées en mathématiques et en informatique théorique réalisées avec une version interne du futur système.

Astra succédera à la génération GPT-5.6

OpenAI ne précise pas encore si le modèle sera commercialisé sous le nom GPT-5.6 Astra, GPT-6 Astra ou simplement Astra. La nomenclature évoque néanmoins directement celle de la famille GPT-5.6 composée de Sol, Terra et Luna.

Le laboratoire affirme qu’Astra a obtenu des résultats nouveaux sur dix problèmes complexes couvrant notamment la géométrie en grande dimension, la théorie des codes, les groupes non sofïques, la cryptographie sur réseaux et l’informatique quantique. Les démonstrations ont ensuite été transformées en articles scientifiques avec l’aide du modèle et formalisées dans Lean afin d’en vérifier la cohérence.

OpenAI mise toujours davantage sur la recherche scientifique

Cette orientation complète les travaux déjà menés avec GPT-Rosalind dans la recherche biologique et illustre l’ambition d’OpenAI de faire de ses modèles des outils capables de participer directement à la découverte scientifique.

Astra ne doit par ailleurs pas être confondu avec le prototype expérimental impliqué dans l’incident ayant conduit des modèles d’OpenAI à accéder à Hugging Face. L’entreprise a précisé que ce système interne avait été désactivé et n’était pas destiné à une commercialisation.

OpenAI reste encore silencieux sur les performances générales, le prix et la date de sortie d’Astra. Cette apparition discrète suggère néanmoins que le développement est suffisamment avancé pour que le modèle soit déjà employé sur des problèmes de recherche complexes.