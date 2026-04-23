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OpenAI dévoile GPT-5.5 sur ChatGPT pour gérer les tâches complexes

4 min.
23 Avr. 2026 • 20:51
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OpenAI rend disponible GPT-5.5 comme une mise à niveau de ChatGPT et Codex pensée pour les usages concrets, pas seulement pour afficher un modèle IA plus puissant sur le papier. L’entreprise promet un système plus à l’aise sur les tâches complexes en plusieurs étapes, capable de planifier, d’utiliser des outils et de vérifier son propre travail, mais aussi plus cher que GPT-5.4.

ChatGPT Logo

GPT-5.5 est présenté comme un modèle d’intelligence artificielle qui comprend plus vite ce que l’utilisateur cherche à faire et qui peut prendre en charge davantage de travail par lui-même, notamment dans les scénarios qui demandent plusieurs actions enchaînées.

Cette promesse s’étend à plusieurs domaines mis en avant par l’entreprise : le codage agentique, l’usage de l’ordinateur, le travail de connaissance et la recherche scientifique. OpenAI affirme aussi obtenir ces gains sans ralentir le modèle ni augmenter sa consommation de tokens. Voici quelques benchmarks partagés par OpenAI pour GPT-5.5.

GPT‑5.5 Benchmarks

GPT-5.5 en version Thinking (réflexion) et Pro

GPT-5.5 existe en versions Thinking (réflexion) et Pro, ce qui permet à OpenAI de découper plus clairement son offre. Le mode réflexion est présenté comme plus rapide sur les problèmes difficiles, avec des réponses plus intelligentes et plus concises pour aider à avancer plus efficacement dans un travail complexe. La variante Pro vise, elle, les questions plus dures et les usages où la précision compte davantage. Selon OpenAI, les premiers testeurs y voient une progression à la fois sur la difficulté et sur la qualité du travail pris en charge, avec en plus des gains de latence qui la rendent plus praticable pour les tâches exigeantes.

Cette logique se retrouve aussi dans Codex. GPT-5.5 y est disponible avec une fenêtre de contexte de 400 000 tokens, ainsi qu’un mode Fast (rapide) qui génère 1,5 fois plus vite pour un coût multiplié par 2,5.

Un gain revendiqué, mais pas au même prix

OpenAI reconnaît que GPT-5.5 coûte plus cher à l’usage que GPT-5.4. Le prix est de 5 dollars pour 1 million de tokens en entrée et 30 dollars pour 1 millions de tokens en sortie, soit le double de GPT-5.4. L’entreprise défend toutefois cette hausse en affirmant que le modèle est plus intelligent et surtout beaucoup plus efficace en tokens, notamment dans Codex où il aurait été réglé pour donner de meilleurs résultats avec moins de tokens pour la plupart des utilisateurs.

Le lancement s’accompagne aussi d’un discours plus appuyé sur la sécurité. OpenAI affirme déployer GPT-5.5 avec son ensemble de garde-fous le plus fort à ce jour, après des évaluations complètes dans ses cadres de sécurité, un travail avec des testeurs internes et externes, des tests ciblés sur les capacités avancées en cybersécurité et en biologie, ainsi que des retours d’environ 200 partenaires de confiance en accès anticipé.

Le déploiement commence dès aujourd’hui dans ChatGPT et Codex. GPT-5.5 arrive pour les utilisateurs payant avec les abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise dans ChatGPT et Codex, tandis que GPT-5.5 Pro est réservé dans ChatGPT aux offres Pro, Business et Enterprise. L’API doit suivre très bientôt. Pour leur part, les utilisateurs gratuits restent avec GPT-5.4 pour le moment.

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