[#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 juin

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone 6.1″ Apple iPhone 16e – 128 Go à 499,84€ sur @Amazon.es – livrable en France

– livrable en France Smartphone Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1349€ au lieu de 1464€ sur @Amazon

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 269€au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Base de charge rapide Razer pour manette PS5 DualSense à 19,99€ au lieu de 35,27€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

Clé USB SanDisk Ultra Slider Flash Drive , 400 Mo/s, Type-C, – 512 Go à 49,99€ au lieu de 70€ sur @Amazon



➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

Ecran PC 27″ LG UltraGear 27GS60QC-B – 2.5K (2560 x 1440 pixels), 1 ms (gris à gris), 16/9, Dalle VA incurvée, 180 Hz, HDR10, FreeSync à 124,95€ au lieu de 229,99€ sur @RueDuCom.

Ecran PC LG Ultragear 45GS95QE à 1100€ au lieu de 1599€ sur @Amazon

—🔥 Films / Séries —

Blu-Ray 4K Arcane : League of Legends – Saison 1 à 37,68€ au lieu de 45,23€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —







—🔥 Électroménager —

Climatiseur Mobile Silencieux 9000BTU à 339,99€ au lieu de 482,99€ sur Amazon

Réfrigérateur américain Haier HSR3918EIMP – 515L, Total No Frost, Distributeur d’eau et glace, Multi Air Flow, Gris à 799€ sur @E.Leclerc

Purificateur d’Air Levoit Chambre Silencieux, Élimine 99.97% des Allergènes, Jusqu’à 35m², Air Purifier Poussières Animaux Odeurs Core 200S à 79,99€ au lieu de 96,72€ sur @Amazon

— 🔥 Divers —