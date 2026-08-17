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YouTube change sa façon de compter les vues pour les vidéos

2 min.
17 Août. 2026 • 20:20
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YouTube va compter une vue dès le début de la lecture d’une vidéo à partir du 24 août. Ce changement remplace l’ancienne méthode qui exigeait 30 secondes de visionnage, alignant YouTube sur les pratiques déjà adoptées par plusieurs réseaux sociaux, dont Instagram et TikTok.

YouTube Logo

YouTube aligne son compteur de vues sur Instagram et TikTok

Ce nouveau système entrera en vigueur le 24 août pour l’ensemble des formats vidéo de la plateforme, après avoir déjà été appliqué aux YouTube Shorts l’année dernière. YouTube généralise ainsi une méthode qu’il testait depuis plusieurs mois sur ce format court, en l’étendant désormais aux vidéos longues qui utilisaient jusqu’ici un seuil de 30 secondes pour valider une vue.

YouTube assure que ce nouveau mode de calcul n’affectera ni les revenus des créateurs ni leur éligibilité au programme partenaire, la plateforme continuant par ailleurs de suivre séparément les « vues engagées » via son outil Analytics. Cette distinction permet à YouTube de moderniser son compteur public sans toucher aux mécanismes financiers qui reposent sur des données d’engagement plus précises.

YouTube justifie ce changement en rappelant qu’il utilisait historiquement plusieurs systèmes de comptage selon les formats, une situation qui créait une confusion chez les créateurs souhaitant comprendre leur exposition réelle sur la plateforme. Le service de vidéos de Google explique espérer que cette parité des données entre tous les formats donnera aux créateurs une vision plus claire de leur exposition globale, en supprimant les écarts d’interprétation entre les Shorts et vidéos longues.

Cet alignement rapproche YouTube des standards déjà en vigueur ailleurs : Instagram et TikTok comptabilisent une vue dès le tout début de la vidéo, tandis que X/Twitter applique un seuil légèrement différent en validant une vue après seulement deux secondes de visionnage. YouTube choisit ainsi la définition la plus généreuse parmi les grandes plateformes, plutôt que de se rapprocher du seuil intermédiaire retenu par X.

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