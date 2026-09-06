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Isar Aerospace atteint l’orbite avec Spectrum et ouvre une nouvelle voie pour l’Europe

4 min.
6 Sep. 2026 • 17:14
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Isar Aerospace a réussi à placer des satellites en orbite avec sa fusée Spectrum lors de son deuxième vol. Le lanceur a décollé samedi 5 septembre à 22 h 12 (heure de Paris) depuis le port spatial d’Andøya, dans le nord de la Norvège. Cette réussite fait de la société allemande la première entreprise spatiale commerciale européenne à atteindre l’orbite avec son propre lanceur depuis le continent.

La mission, baptisée Onward and Upward, marque un changement radical par rapport au premier essai de mars 2025. Spectrum n’avait alors volé qu’une trentaine de secondes avant de retomber en mer. Cette fois, les deux étages ont fonctionné, la coiffe a été larguée et les charges utiles ont été séparées après la mise en orbite.

C Isar Aerospace Flight ScaledCrédits Isar Aaerospace

Un vol complet après un premier essai très court

La fusée a franchi plusieurs étapes essentielles : passage de la zone de pression aérodynamique maximale, arrêt des moteurs du premier étage, séparation, allumage du second étage puis circularisation de l’orbite. Isar Aerospace indique travailler encore avec les clients pour confirmer l’état individuel des satellites. Le succès du lanceur et la bonne santé de chaque charge utile sont deux vérifications distinctes.

Spectrum mesure 28 mètres de haut pour deux mètres de diamètre. Ses dix moteurs doivent lui permettre d’emporter jusqu’à une tonne vers une orbite terrestre basse. Ce gabarit vise les petits et moyens satellites, ainsi que les constellations qui n’ont pas toujours besoin de réserver une place sur une fusée beaucoup plus puissante.

Le vol transportait six CubeSats commerciaux et éducatifs ainsi qu’une expérience non séparable, selon l’Agence spatiale européenne. Les charges avaient été sélectionnées dans le cadre d’un concours de microlanceurs organisé par l’agence spatiale allemande DLR et soutenu par le programme Boost! de l’ESA.

Pourquoi ce lancement compte pour l’autonomie spatiale européenne

L’Europe sait déjà accéder à l’espace avec Ariane 6 et Vega C. La nouveauté vient de l’apparition d’un opérateur privé conçu pour effectuer des lancements plus ciblés et potentiellement plus fréquents. Nous avions récemment évoqué comment Ariane 6 avait placé 32 satellites Amazon Leo en orbite. Spectrum ne joue pas dans la même catégorie de masse : il cherche à proposer un trajet dédié à des charges plus petites.

Cette souplesse peut réduire l’attente d’un client dont le satellite doit atteindre une orbite précise. En contrepartie, un microlanceur transporte moins de matériel et doit atteindre une cadence élevée pour devenir économiquement viable. Un succès technique unique ne garantit donc pas encore des lancements réguliers, des prix compétitifs ni une fiabilité comparable à celle d’un système arrivé à maturité.

L’enjeu est aussi stratégique. Les satellites d’observation, de navigation et de communication sont devenus indispensables aux services civils comme à la défense. Nous avons déjà parlé du contrat concernant 18 satellites de la constellation européenne IRIS². Disposer de plusieurs lanceurs et de plusieurs bases réduit la dépendance à un opérateur unique lorsque les besoins augmentent.

Isar Aerospace doit maintenant passer à la production

La société affirme que les fusées numérotées trois à sept sont déjà en fabrication. Sa nouvelle usine intégrée de 40 000 m² doit pouvoir produire jusqu’à 40 lanceurs par an à terme. Ce chiffre représente une capacité industrielle visée, pas une cadence déjà atteinte. Il faudra suivre le rythme des prochains vols, les délais entre deux missions et le nombre de clients effectivement servis.

Isar Aerospace prépare également un second complexe de lancement en Nouvelle-Écosse, au Canada, pour desservir des orbites adaptées notamment à l’observation de la Terre et aux communications. Cette diversification peut élargir les fenêtres de tir, mais ajoute des investissements, des autorisations et une nouvelle infrastructure à exploiter.

Le deuxième vol de Spectrum valide ainsi l’essentiel : la fusée a atteint l’orbite et déployé ses charges utiles. Après l’échec rapide de 2025, le progrès est considérable. La prochaine étape sera moins spectaculaire mais décisive : reproduire cette performance, confirmer le fonctionnement des satellites et transformer un prototype réussi en service commercial régulier.

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