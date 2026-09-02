Harry Potter : première bande-annonce pour la série HBO Max

Le retour à Poudlard se précise. HBO Max vient de dévoiler de nouvelles images de sa série Harry Potter à l’école des sorciers, attendue le 25 décembre 2026 sur le service de streaming. Cette nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling repartira de zéro avec un casting entièrement renouvelé et entend consacrer une saison à chacun des sept livres.

Poudlard et le Quidditch davantage dévoilés

Les nouvelles séquences offrent notamment un aperçu du Grand Hall, des élèves de Poudlard et du premier match de Quidditch de Harry avec Gryffondor. Cette bande-annonce suit de quelques mois le premier teaser dévoilé en mars, teaser qui avait immédiatement suscité un énorme engouement… mais aussi de nombreuses critiques. Le teaser avait dépassé 277 millions de vues en 48 heures, un record pour HBO et HBO Max.

Dominic McLaughlin reprend les lunettes rondes de Harry Potter, avec Alastair Stout dans le rôle de Ron Weasley et Arabella Stanton dans celui d’Hermione Granger. Les deux acteurs ont été sélectionnés parmi plus de 30 000 candidats.

Un casting particulièrement prestigieux

La distribution réunit également John Lithgow en Albus Dumbledore, Janet McTeer en Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en Severus Rogue et Nick Frost en Rubeus Hagrid. Warwick Davis retrouvera quant à lui le professeur Flitwick, rôle qu’il incarnait déjà dans les films.

HBO prépare déjà la Chambre des secrets

La confiance de Warner Bros. Discovery est manifeste : la saison 2 consacrée à La Chambre des secrets est déjà officialisée, avec un nouveau tournage prévu dès l’automne. HBO veut ainsi maintenir un rythme soutenu afin d’accompagner la croissance de ses jeunes acteurs. Vingt-cinq ans après le premier film, cette nouvelle version de Harry Potter s’annonce comme l’un des événements télévisuels majeurs de la fin d’année.