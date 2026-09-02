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KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 sur Netflix : 31,1 millions de vues, c’est un succès
Jeux vidéo

GTA 6 sur Netflix : 31,1 millions de vues, c’est un succès

3 min.
2 Sep. 2026 • 9:08
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Le pari de Rockstar Games et Netflix est déjà un succès. L’aperçu étendu de Grand Theft Auto VI (GTA 6), à savoir la présentation de près de 27 minutes consacrée au jeu tant attendu par les gamers, a enregistré 31,1 millions de vues sur Netflix entre le 27 et le 30 août. Le programme s’est ainsi hissé à la première place du classement mondial des films en anglais de la plateforme, alors qu’il ne s’agit évidemment pas d’un film traditionnel.

GTA 6 Lucia Jason

Netflix précise que l’aperçu étendu de GTA 6 a atteint la première place dans 87 des 93 pays suivis par ses classements mondiaux. Il devance notamment le film The Whisper Man avec Robert De Niro qui totalise 23,2 millions de vues sur la même période.

Le résultat est d’autant plus notable que Netflix n’a bénéficié que d’une fenêtre d’exclusivité particulièrement courte. La présentation a été diffusée sur la plateforme de streaming le 27 août à 21 heures, avant d’arriver gratuitement six heures plus tard sur la chaîne YouTube de Rockstar Games.

Un coup marketing inédit pour Netflix et Rockstar Games

Cette collaboration constitue une première pour Netflix : la plateforme de streaming a servi de point de lancement à un événement promotionnel majeur consacré à un jeu vidéo. L’aperçu étendu, capturé intégralement sur PlayStation 5, montre notamment les personnages Jason et Lucia ainsi que différents éléments du monde ouvert de GTA 6.

Le choix de Netflix semble avoir largement fonctionné, au point que la vidéo a même temporairement causé des problèmes de disponibilité sur la plateforme au moment de sa diffusion. Cela s’explique par un afflux important de monde au même moment.

GTA 6 Jason Lucia Voiture

L’audience est également intéressante à comparer avec celle enregistrée sur YouTube. À date, la vidéo publiée par Rockstar Games a dépassé les 17 millions de vues. La comparaison doit toutefois être prise avec prudence, puisque les deux plateformes ne calculent pas nécessairement leurs vues de la même manière.

Au-delà du simple chiffre d’audience, cette opération montre surtout que GTA 6 dépasse largement le cadre du jeu vidéo. En transformant sa présentation en véritable événement de streaming, Rockstar Games a réussi à placer son prochain blockbuster au sommet du classement Netflix face aux productions traditionnelles de la plateforme. Et avec une sortie prévue le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X/S, la campagne marketing de Grand Theft Auto VI est loin d’être terminée. C’est l’occasion de rappeler que les précommandes sont ouvertes depuis juin.

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