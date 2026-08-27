GTA 6 : 26 minutes, capturé sur PS5… les détails de l’aperçu étendu sur Netflix

C’est aujourd’hui, jeudi 27 août 2026, que Rockstar Games va diffuser son aperçu étendu de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Ce sera d’abord sur Netflix à 21 heures, puis gratuitement sur YouTube le 28 août à 3 heures du matin. Quelques détails ont vu le jour depuis.

Les détails de l’aperçu étendu de GTA 6

Déjà, la durée. Grand Theft Auto VI : un large aperçu, tel est son nom, va durer 26 minutes et 49 secondes. Cela confirme qu’il y aura plusieurs éléments de gameplay présentés et que ce ne sera pas simplement une nouvelle bande-annonce. Pour rappel, Rockstar Games a déjà diffusé deux trailers pour le jeu : le premier remonte à décembre 2023 et le deuxième est arrivée en mai 2025.

Une autre information est que l’intégralité du gameplay a été capturé sur PlayStation 5. C’était déjà le cas pour les trailers et ça continue aujourd’hui. Cela confirme les bruits de couloirs que Rockstar Games et Sony ont passé un accord autour du marketing. Sans surprise, Sony espère que les joueurs choisiront la PS5 pour jouer plutôt qu’une Xbox Series X/S.

D’autre part, Netflix révèle qu’il y aura des sous-titres pour l’aperçu et dévoile les langues disponibles :

anglais

allemand

espagnol

espagnol (Amérique latine)

polonais

français

italien

coréen

japonais

chinois simplifié

chinois traditionnel

portugais brésilien

russe

Il ne faut pas s’attendre à une version doublée en français ou dans une autre langue. Netflix n’y fait aucune mention, suggérant que la voix off pour la présentation sera uniquement en anglais. Il faudra donc se contenter des sous-titres pour avoir la traduction.

Enfin, les créateurs de contenu et streamers pourront partager leur réaction sur les réseaux sociaux dès que le programme sera disponible sur Netflix. Ils n’auront pas besoin d’attendre la diffusion gratuite sur YouTube.

Le gameplay officiel après les fuites

L’aperçu étendu de GTA 6 a déjà sa page sur Netflix. Rendez-vous ce soir à 21 heures pour découvrir le gameplay officiel du jeu. Nous précisons « officiel » parce qu’il y a eu de nombreuses fuites ces derniers jours. En effet, le hacker Cyberleek a partagé des vidéos de gameplay à plusieurs reprises. Rockstar Games et sa maison-mère Take-Two ont pris des mesures pour savoir qui est Cyberleek afin de l’arrêter.

GTA 6 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre prochain. Les précommandes sont disponibles ici.