Nvidia aurait accepté de racheter Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars

Les rumeurs ne s’étaient pas trompées. Nvidia s’apprêterait à réaliser une acquisition majeure dans l’intelligence artificielle. Si l’on en croit The Information, le spécialiste des GPU aurait accepté de racheter Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, soit environ 11 milliards d’euros. Business Insider se montre toutefois plus prudent et évoque des discussions encore susceptibles d’échouer. Ni Nvidia ni Hugging Face n’ont pour l’heure officialisé l’opération.

Hugging Face a presque triplé sa valorisation depuis 2023

Fondée en 2016, Hugging Face est devenue l’une des principales plateformes collaboratives consacrées à l’IA, avec des milliers de modèles, jeux de données et outils accessibles aux développeurs. Son fonctionnement lui vaut régulièrement d’être comparée à GitHub.

Nvidia connaît déjà très bien la société. Le groupe avait participé en 2023 à une levée de fonds de 235 millions de dollars valorisant Hugging Face à 4,5 milliards. Fin 2025, il aurait ensuite proposé d’investir 500 millions de dollars sur la base d’une valorisation de 7 milliards, une offre finalement refusée.

Nvidia veut renforcer son emprise sur l’écosystème de l’IA ouverte

Le rachat donnerait à Nvidia une position stratégique bien au-delà de la fourniture de processeurs. Hugging Face joue notamment un rôle central dans la diffusion des modèles d’IA open source, un domaine appelé à peser face aux plateformes propriétaires.

La société a aussi récemment fait parler d’elle après une intrusion impliquant un agent d’intelligence artificielle, épisode qu’OpenAI a ensuite détaillé dans son analyse de l’incident.

Si l’accord est finalisé, Nvidia passerait ainsi du statut de fournisseur et investisseur à celui de propriétaire d’une infrastructure incontournable pour les développeurs IA. Une opération qui illustrerait sa volonté de contrôler toujours davantage les différentes couches de l’écosystème, du matériel jusqu’aux modèles et outils logiciels.