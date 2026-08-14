La bande-annonce de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fuite, le producteur réagit

Une vidéo de Spider-Man : Beyond The Spider-Verse a fuité en ligne, montrant le début du film et sa bande-annonce. La fuite s’étend sur quatre minutes de séquences non finalisées que Sony tente désormais de faire supprimer d’Internet et tout particulièrement sur X/Twitter.

Une fuite de quatre minutes pour le prochain Spider-Man

Le producteur et scénariste du film Christopher Miller a confirmé l’authenticité de ces images diffusées aujourd’hui sur les réseaux sociaux, mettant fin à toute spéculation sur leur origine. Les quatre minutes qui circulent montrent précisément l’ouverture du film ainsi qu’une bande-annonce, un contenu suffisamment important pour susciter une réaction immédiate du studio.

Christopher Miller a réagi publiquement sur X en exprimant son mécontentement face à la diffusion de séquences inachevées : « Je ne suis pas fan des séquences inachevées qui ne sont pas entièrement finalisées ». Sony a de son côté engagé une tentative de suppression des extraits partagés en ligne, une démarche classique face à ce type d’incident mais qui intervient alors que le film reste encore loin de sa date de sortie officielle.

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse constitue le chapitre final de la saga produite par Sony Pictures Animation, dont la sortie est programmée pour le 23 juin 2027. La description officielle du film est la suivante :

Poursuivi par la Spider Society de Miguel O’Hara et trahi par ses amis, Miles se retrouve dans les recoins les plus sombres du Spider-Verse à la recherche d’un moyen de rentrer chez lui. Conscient que sa famille a non seulement été brisée, mais aussi mise en danger par sa vocation, Miles doit mener une course contre la montre pour traverser les confins les plus sauvages du temps et de l’espace afin de se battre pour tout ce qui lui est le plus cher et de tout réunir à nouveau.

La saga a débuté avec Spider-Man: New Generation en 2018, avant de se poursuivre avec Spider-Man : Across the Spider-Verse en 2023. Cette fuite intervient donc un an avant la conclusion attendue de la trilogie, ce qui explique l’empressement de Sony à limiter la diffusion d’images encore loin de leur version finale.