TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet L’Europe en contact avec OpenAI et Anthropic après les piratages par leurs IA
Internet

L’Europe en contact avec OpenAI et Anthropic après les piratages par leurs IA

3 min.
4 Août. 2026 • 14:10
0

Anthropic a récemment révélé que ses modèles d’intelligence artificielle Claude avaient été utilisés pour pirater trois entreprises, tandis qu’OpenAI a signalé un incident distinct impliquant un agent IA compromis. Ces deux événements ont conduit la Commission européenne à entrer en contact avec les deux entreprises pour évaluer leur conformité avec l’AI Act.

ChatGPT Logo Icone

Des amendes pouvant atteindre 7 % du chiffre d’affaires mondial

L’AI Act, entré en vigueur le 2 août, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant des risques systémiques de surveiller activement les menaces liées à leurs systèmes, notamment les risques de cybersécurité et de préjudice à grande échelle. Les entreprises qui manqueraient à ces obligations de suivi s’exposent à des sanctions financières notables, allant de 7,5 millions d’euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires mondial jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires, selon la gravité du manquement constaté.

OpenAI et Anthropic ont toutes deux informé la Commission européenne de ces incidents avant même qu’ils ne soient rendus publics, un geste de transparence salué implicitement par l’institution européenne. Des représentants de la Commission européenne ont indiqué que ces événements soulignaient l’importance des nouvelles règles imposées par l’AI Act, sans pour autant annoncer de mesure immédiate à l’encontre des deux entreprises.

« Les deux fournisseurs nous ont informés de ces incidents de manière bilatérale avant qu’ils ne soient rendus publics. Nous sommes en contact avec eux. Ils vont d’ailleurs nous communiquer davantage d’informations au moment même où nous parlons. Nous verrons également s’il est nécessaire d’assurer un suivi plus formel sur ces points », a déclaré un responsable selon Reuters.

Cette prudence traduit une phase encore expérimentale d’application du texte, entré en vigueur depuis deux jours seulement.

Un cadre réglementaire encore jeune mais déjà testé

L’AI Act constitue la première législation mondiale à encadrer spécifiquement l’intelligence artificielle, avec des exigences de transparence imposant notamment d’informer les utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec une IA ou lorsqu’un contenu a été généré ou modifié par elle. Les incidents survenus chez OpenAI et Anthropic offrent ainsi un premier cas d’usage concret pour évaluer la capacité du texte à encadrer les risques systémiques que les autorités européennes cherchaient précisément à anticiper.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT OpenAI Logos Internet

IA : OpenAI envisage de casser les prix des tokens face à Anthropic

ChatGPT OpenAI Logos Internet

Pour l’IA, le Pentagone choisit OpenAI après avoir abandonné Anthropic

Claude Logo Business

Anthropic dépasse OpenAI en devenant l’entreprise IA avec la plus grosse valorisation

Andrej Karpathy Business

Andrej Karpathy, co-fondateur d’OpenAI, rejoint Anthropic

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disney Plus Logo

Disney+ : le retour de la 4K est limitée à cause du changement de codec

4 Août. 2026 • 15:32
0 Internet

Disney+ a changé de codec pour les films et séries en Europe : on passe du HEVC (H.265) au VP9. Cela s’explique par un conflit autour...

Atari logo 1

Résultats : Atari retrouve (enfin) la rentabilité et renforce sa stratégie autour du rétrogaming

4 Août. 2026 • 13:00
0 Business

Atari commence à récolter les fruits de son recentrage sur le jeu vidéo classique. Pour son exercice fiscal clos le 31 mars 2026,...

Walden Robot

Walden Robotics et Toyota misent sur des robots humanoïdes à roues destiné aux usines

4 Août. 2026 • 11:45
0 Science

Walden Robotics veut ramener la robotique humanoïde sur un terrain très concret : celui des usines et des entrepôts. Issue du Toyota...

Warhammer 40,000 – Space Marine 2

Warhammer 40,000 : Amazon prépare une série animée avec Henry Cavill

4 Août. 2026 • 10:25
0 Geekeries

L’univers de Warhammer 40,000 va encore s’étendre sur Prime Video. Amazon MGM Studios développe une nouvelle série...

God of War Ragnarok

God of War : Dave Bautista en négociations pour incarner Kratos dans la série

4 Août. 2026 • 9:13
1 Geekeries

Ryan Hurst était à l’origine Kratos dans la série God of War, mais l’acteur s’est blessé au biceps et Amazon...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone : Apple dépasse pour la première fois les 10 milliards de dollars de ventes annuelles en Inde

iPhone : Apple dépasse pour la première fois les 10 milliards de dollars de ventes annuelles en Inde

4 Aug. 2026 • 15:25

image de l'article iPhone « des vingt ans » : Apple testerait des écrans de 6,4 et 7 pouces sans bordures

iPhone « des vingt ans » : Apple testerait des écrans de 6,4 et 7 pouces sans bordures

4 Aug. 2026 • 14:10

image de l'article Google Health synchronise maintenant ses données avec Apple Santé

Google Health synchronise maintenant ses données avec Apple Santé

4 Aug. 2026 • 12:55

image de l'article Apple organise un concours de sosies de Ted Lasso dans son Apple Store de New York

Apple organise un concours de sosies de Ted Lasso dans son Apple Store de New York

4 Aug. 2026 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site