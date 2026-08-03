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Les jeux Xbox 360 vont être jouables sur PC

3 min.
3 Août. 2026 • 22:26
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Microsoft prévoit de rendre jouables les jeux Xbox 360 sur PC, selon un document interne destiné aux développeurs et obtenu par The Verge. Le déploiement s’étalera progressivement entre 2027 et 2028, après le lancement complet des jeux de la première Xbox sur PC prévu pour octobre 2026.

Xbox 360 Manette

Microsoft va proposer les jeux Xbox 360 sur PC

Cette annonce s’appuie en réalité sur une technologie déjà en place. Le lancement en juillet de quatre jeux Xbox originaux sur PC (BLiNX : The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge et Fuzion Frenzy) repose sur un émulateur Xbox 360 qui embarque lui-même XeFu, l’émulateur que la console utilisait pour faire tourner les jeux de la toute première Xbox. Cette architecture en poupée russe signifie que la partie technique nécessaire pour lire nativement les jeux Xbox 360 est déjà installée sur les machines concernées, y compris sur des consoles portables comme la ROG Xbox Ally X.

Les jeux Xbox 360 pourront fonctionner sur la future console Xbox Project Helix, sur les « PC Xbox » ainsi que sur les appareils portables compatibles, selon le document interne. Ce déploiement s’inscrit dans une stratégie de convergence plus large entre les consoles et les PC, où les développeurs conservent la main sur la compatibilité de leurs jeux, leur prix et leur disponibilité dans le Game Pass.

Le système disc-to-digital comme autre nouveauté

En parallèle de ce portage, le document interne confirme que Microsoft développe « disc-to-digital », un système permettant de « convertir » les disques des jeux Xbox One et Xbox Series X/S en licences numériques rattachées au compte du joueur. Ce mécanisme présente trois caractéristiques distinctes qui déterminent son fonctionnement :

  • La licence numérique créée reste liée à la fois au disque physique d’origine et au compte utilisateur, empêchant toute duplication frauduleuse.
  • Cette licence est automatiquement transférée au nouvel acquéreur si le disque physique est revendu, préservant ainsi la valeur de revente.
  • Une disponibilité générale du programme est attendue en août 2026, après une phase de bêta publique initialement prévue en juillet mais finalement repoussée.

Cette double initiative, entre le portage sur PC et la dématérialisation des disques, pourrait annoncer un rapprochement de Microsoft avec la stratégie déjà engagée par Sony qui prévoit l’abandon des jeux PlayStation physiques dès 2028.

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