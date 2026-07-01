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PlayStation annonce la fin des jeux vidéo physiques dès 2028

3 min.
1 Juil. 2026 • 15:05
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Coup de tonnerre : Sony annonce la fin des jeux vidéo physiques sur PlayStation à compter de janvier 2028. À partir de cette date, les jeux des PlayStation Studios et des éditeurs tiers seront uniquement disponibles au format dématérialisé/numérique.

Jeux PlayStation Disques

C’est la fin des jeux physiques chez PlayStation

Sur le PlayStation Blog, Sony indique :

Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s’éloigner des supports physiques au profit du numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation prendra fin à compter de janvier 2028. À compter de cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs uniquement au format numérique. Cette transition n’a aucune incidence sur les jeux déjà sortis ou qui sortiront avant janvier 2028 au format physique.

Il s’agit là d’une évolution tout à fait naturelle pour Sony Interactive Entertainment qui s’adapte ainsi aux tendances de consommation, alors que la préférence générale pour les supports numériques dépasse largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes actuelles de la plupart des membres de notre communauté en matière d’accès aux jeux et de jeu.

Cette annonce est un choc, puisque les jeux vidéo physiques avec les disques existent cohabitent avec le format dématérialisé depuis des années maintenant. Mais PlayStation a décidé d’y mettre un terme. Xbox n’a rien dit pour l’instant, mais il faut s’attendre au même scénario.

GTA 6 a ouvert le bal

L’annonce de Sony arrive quelques jours après que Rockstar Games a lancé les précommandes de GTA 6, en annonçant que la version physique du jeu n’avait pas de disque. Celle-ci comprend une boîte et un code de téléchargement à l’intérieur.

En l’état, Sony ne précise pas s’il y aura toujours des boîtes à l’avenir avec les jeux PlayStation et un code à l’intérieur, comme c’est le cas pour GTA 6, ou si les boîtes seront définitivement abandonnées.

Les données montrent, qu’effectivement, les jeux dématérialisés sont plus populaires que les jeux physiques. Mais la France fait partie des pays où les jeux physiques ont encore leur succès, essentiellement parce que les revendeurs se font la guerre sur les prix. Il est donc préférable d’acheter son jeu physique moins cher que la version numérique. On le voit avec GTA 6 par exemple : il coûte 80 euros sur le PlayStation Store/Xbox Store, mais on le trouve à 60 euros chez des revendeurs comme Leclerc, Auchan, Amazon, Cdiscount, Joybuy et d’autres.

Bref, PlayStation tourne une page importante aujourd’hui et acte donc la fin des jeux vidéo physiques avec disque. On comprend donc que la PS5 sera la dernière console du groupe à avoir un lecteur de disque et que celui-ci sera absent de la PlayStation 6.

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2 commentaires pour cet article :

  • Kyles94
    1 Juil. 2026 • 15:26
    Ça changera pas grand chose les revendeurs fournirons des codes de téléchargement au lieu de boire et la guerre des prix sera tjs la. Mais je pense que le boîtes disparaîtrons en même temps que les disques. Aucune raison qu’il face encore des boites sauf à la rigueur pour les versions collector. Ça va surtout faire du mal au boutiques de jeux vidéo type Micromania … déjà qu’ils étaient mal en point ça va les finir un peu comme lors de la fin des vidéoclub.
  • Apple
    1 Juil. 2026 • 15:33
    😡😡😡😡

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