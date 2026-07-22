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Google lance les Aperçus IA et son Mode IA en France

3 min.
22 Juil. 2026 • 9:39
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En ce 22 juillet 2026, Google déploie les Aperçus IA (AI Overviews) et le Mode IA sur son moteur de recherche en France, deux ans après leur lancement mondial. La France devient ainsi le dernier grand marché à recevoir ces fonctionnalités d’intelligence artificielle qui transforment radicalement l’expérience de recherche.

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L’IA s’invite dans la recherche de Google en France

Les Aperçus IA affichent une synthèse générée par intelligence artificielle au-dessus des résultats classiques, accompagnée de liens, dès que Google juge cette réponse pertinente pour la requête. L’utilisateur peut ensuite poser des questions complémentaires ou basculer directement vers le Mode IA, une expérience de recherche conversationnelle combinant l’intelligence artificielle et l’exploration du Web via du texte, la voix ou des images.

Le Mode IA se distingue par sa capacité à traiter des questions complexes et nuancées qui nécessitaient auparavant plusieurs recherches successives, au prix d’un temps de consultation trois fois plus long qu’une recherche traditionnelle. Cette évolution s’appuie sur deux technologies : le modèle Gemini 3.5, qui apporte des capacités de raisonnement et de compréhension multimodale, et le système de « query-fan-out » qui décompose une requête en plusieurs sous-thèmes explorés simultanément sur le Web.

La barre de recherche elle-même évolue vers un usage multimodal, acceptant désormais du texte, des images et même des fichiers en entrée. Cette bascule accompagne une hausse générale du volume de requêtes constatée par Google dans les pays où ces outils sont déjà actifs.

L’inquiétude des médias sur le trafic

Naturellement, les Aperçus IA et le Mode IA de Google font peur aux sites des médias, qui s’attendent à une chute du nombre de visites. Sachant que les Aperçus IA s’affichent en premier résultat après une recherche sur Google, quel est l’intérêt pour l’internaute de visiter les sites Internet afin d’avoir davantage d’informations si l’essentiel est déjà donné ? Bien sûr, certains le feront. Mais les données dans les autres pays qui ont accès aux Aperçus IA depuis deux ans montrent que la plupart des internautes se contentent souvent des réponses fournies par les Aperçus IA de Google sans aller plus loin.

Cette tendance fait craindre aux médias français une chute significative de leur trafic et, par extension, de leurs revenus publicitaires, dans un contexte déjà marqué par des tensions avec Google sur la rémunération des contenus de la presse.

Google propose aux propriétaires de sites un contrôle sur l’apparition de leur contenu dans les Aperçus IA et le Mode IA, leur permettant de décider s’ils souhaitent y figurer. Ce contrôle, qui n’est pas utilisé comme un signal de classement pour les résultats de recherche en dehors des fonctionnalités d’IA, ne garantit toutefois aucune compensation en termes d’audience.

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