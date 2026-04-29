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KultureGeek Internet Gemini lance des nouveautés en France, dont la mémoire et l’import
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Gemini lance des nouveautés en France, dont la mémoire et l’import

3 min.
29 Avr. 2026 • 19:41
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Google déploie trois nouvelles fonctionnalités de personnalisation pour Gemini en France. L’objectif est de transformer l’assistant d’intelligence artificielle en un outil qui comprend vraiment son utilisateur, mais la possibilité d’importer l’historique d’autres assistants IA révèle une ambition plus offensive.

Google Gemini Logo

La mémoire des conversations dans Gemini

La première fonctionnalité, baptisée Mémoire, permet à Gemini de retenir les détails et les préférences partagés au fil des échanges passés. Si un utilisateur a déjà discuté de ses centres d’intérêt, Gemini s’en souviendra lors des prochaines requêtes sans qu’il soit nécessaire de se répéter.

Google liste quelques exemples, dont celui-ci:

Vous avez discuté de l’évolution des pouvoirs des personnages dans votre bande dessinée préférée. Désormais, si vous demandez à Gemini de « proposer un thème de fête d’anniversaire qui me ressemble », il pourrait suggérer des idées fondées sur votre personnage favori : nourriture, décoration, animation, accessoire…

Google Gemini Importer Memoire

Google déploie ce système de mémoire à partir d’aujourd’hui, avec une disponibilité progressive pour l’ensemble des utilisateurs français dans les semaines à venir.

La fonctionnalité est activée par défaut. Elle se gère dans les paramètres de l’application Gemini, sous « Contexte personnel » puis « Mémoire ». Les conversations restent supprimables via la section « Activité de l’application » pour ceux qui le souhaitent.

Importer ses préférences et son historique depuis une autre IA

Google propose simultanément deux outils d’importation destinés à faciliter la migration depuis d’autres assistants IA (ChatGPT, Claude, etc). C’était déjà disponible dans d’autres pays depuis quelques semaines.

Le premier permet d’importer les préférences, les relations et le contexte personnel : l’utilisateur copie un prompt suggéré dans son assistant IA actuel, récupère le résumé généré et le colle dans Gemini qui l’intègre immédiatement dans son contexte. Les centres d’intérêt, les noms de proches ou les informations personnelles partagées ailleurs deviennent ainsi directement accessibles à Gemini.

Le second outil va plus loin : il accepte un fichier ZIP contenant l’intégralité de l’historique de discussion issu d’un autre assistant IA. Les fils de conversation peuvent ensuite être consultés, enrichis et poursuivis directement dans Gemini. Cette fonctionnalité transforme l’effort accumulé chez un concurrent en actif transférable, un argument de migration que Google adresse directement aux utilisateurs d’autres plateformes.

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