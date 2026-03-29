Google Gemini peut importer les données de ChatGPT, Claude et d’autres IA

Changer de chatbot IA a toujours signifié une chose : repartir de zéro et donc abandonner des mois de contexte accumulé. Google vient de supprimer cet obstacle en lançant deux outils d’importation dans Gemini, permettant de rapatrier des conversations et la mémoire depuis ChatGPT, Claude ou d’autres systèmes d’intelligence artificielle.

Changer d’IA vers Gemini devient simple

Deux méthodes sont mises en avant. La première méthode cible l’historique complet. Les utilisateurs exportent leurs données depuis ChatGPT ou Claude sous forme d’un fichier ZIP, puis les envoient sur gemini.google.com/import. Le système accepte jusqu’à cinq fichiers par jour, avec une limite de 5 Go par fichier, ce qui couvre sans difficulté plusieurs années de conversations accumulées. Une fois importées, les conversations sont consultables et peuvent être reprises directement dans Gemini.

La seconde méthode concerne la mémoire personnalisée. Un prompt suggéré par Google est copié dans ChatGPT ou Claude qui génère un résumé des préférences, habitudes et informations personnelles mémorisées. Ce résumé est ensuite collé dans l’outil d’importation de Gemini qui l’intègre à son propre système de mémoire. On peut d’ailleurs souligner qu’Anthropic a déjà proposé cette même méthode pour importer les données d’autres IA dans Claude.

Le choix de cibler explicitement ChatGPT et Claude, les deux IA concurrentes les plus utilisées, est délibéré. La friction liée au changement de plateforme est l’un des principaux facteurs de rétention des utilisateurs chez OpenAI et Anthropic. En la supprimant, Google tente de convertir les utilisateurs curieux de Gemini mais réticents à abandonner leur historique.

La disponibilité en Europe attendra…

Un obstacle subsiste pour les utilisateurs en Europe : la fonctionnalité est pour l’instant indisponible dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse. Cette restriction géographique reflète probablement les contraintes du RGPD autour du transfert de données personnelles entre prestataires d’IA. Google ne dit pas quand l’outil d’import de données sera accessible chez nous.