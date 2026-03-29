TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google Gemini peut importer les données de ChatGPT, Claude et d’autres IA
Internet

Google Gemini peut importer les données de ChatGPT, Claude et d’autres IA

2 min.
29 Mar. 2026 • 22:16
0

Changer de chatbot IA a toujours signifié une chose : repartir de zéro et donc abandonner des mois de contexte accumulé. Google vient de supprimer cet obstacle en lançant deux outils d’importation dans Gemini, permettant de rapatrier des conversations et la mémoire depuis ChatGPT, Claude ou d’autres systèmes d’intelligence artificielle.

Google Gemini Logo

Changer d’IA vers Gemini devient simple

Deux méthodes sont mises en avant. La première méthode cible l’historique complet. Les utilisateurs exportent leurs données depuis ChatGPT ou Claude sous forme d’un fichier ZIP, puis les envoient sur gemini.google.com/import. Le système accepte jusqu’à cinq fichiers par jour, avec une limite de 5 Go par fichier, ce qui couvre sans difficulté plusieurs années de conversations accumulées. Une fois importées, les conversations sont consultables et peuvent être reprises directement dans Gemini.

La seconde méthode concerne la mémoire personnalisée. Un prompt suggéré par Google est copié dans ChatGPT ou Claude qui génère un résumé des préférences, habitudes et informations personnelles mémorisées. Ce résumé est ensuite collé dans l’outil d’importation de Gemini qui l’intègre à son propre système de mémoire. On peut d’ailleurs souligner qu’Anthropic a déjà proposé cette même méthode pour importer les données d’autres IA dans Claude.

Le choix de cibler explicitement ChatGPT et Claude, les deux IA concurrentes les plus utilisées, est délibéré. La friction liée au changement de plateforme est l’un des principaux facteurs de rétention des utilisateurs chez OpenAI et Anthropic. En la supprimant, Google tente de convertir les utilisateurs curieux de Gemini mais réticents à abandonner leur historique.

La disponibilité en Europe attendra…

Un obstacle subsiste pour les utilisateurs en Europe : la fonctionnalité est pour l’instant indisponible dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse. Cette restriction géographique reflète probablement les contraintes du RGPD autour du transfert de données personnelles entre prestataires d’IA. Google ne dit pas quand l’outil d’import de données sera accessible chez nous.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Claude Logo Internet

Claude peut maintenant importer la mémoire de ChatGPT et d’autres IA

Google Personal Intelligence Internet

Gemini peut maintenant utiliser vos données d’applications pour des réponses personnalisées

Gemini Code Assist Internet

Google Gemini peut maintenant mémoriser automatiquement vos conversations

Gemini 3 Logo Logiciels

Google Gemini 3 dépasse les 750 millions d’utilisateurs et bouscule ChatGPT

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Dominic McLaughlin Harry Potter

Harry Potter : la bande-annonce de la série établit un record de vues pour HBO

28 Mar. 2026 • 7:53
6 Geekeries

HBO a mis en ligne cette semaine la bande-annonce de sa série Harry Potter à l’école des sorciers et il se trouve qu’elle...

Reseaux Sociaux TikTok YouTube X Twitter Instagram Facebook

L’Autriche va interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans

27 Mar. 2026 • 20:58
0 Internet

L’Autriche a annoncé aujourd’hui l’interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 14 ans, fruit d’un...

ChatGPT Logo

ChatGPT : OpenAI abandonne pour l’instant son mode adulte/érotique

27 Mar. 2026 • 20:02
0 Internet

En octobre 2025, Sam Altman promettait de « traiter les utilisateurs adultes comme des adultes » et annonçait des contenus...

Zelda Ocarina of Time

Switch 2 : un remake de Zelda Ocarina of Time et un jeu Star Fox attendus pour cette année

27 Mar. 2026 • 18:14
0 Jeux vidéo

Deux annonces majeures dominent les fuites pour la Nintendo Switch 2 : un nouveau jeu Star Fox prévu pour 2026 et un remake de The Legend of Zelda...

deals promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 27 mars

27 Mar. 2026 • 17:47
0 Actu OS

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple va fêter ses 50 ans avec Paul McCartney à l’Apple Park

Apple va fêter ses 50 ans avec Paul McCartney à l’Apple Park

29 Mar. 2026 • 19:55

image de l'article Apple va présenter « la refonte la plus importante de l’histoire de l’iPhone »

Apple va présenter « la refonte la plus importante de l’histoire de l’iPhone »

29 Mar. 2026 • 19:16

image de l'article Apple a abandonné le Mac Pro, mais vend toujours des modèles reconditionnés

Apple a abandonné le Mac Pro, mais vend toujours des modèles reconditionnés

28 Mar. 2026 • 7:00

image de l'article Un utilisateur d’iCloud et de « Masquer mon adresse e‑mail » rattrapé par le FBI

Un utilisateur d’iCloud et de « Masquer mon adresse e‑mail » rattrapé par le FBI

27 Mar. 2026 • 20:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site