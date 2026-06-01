Call Of Duty: Modern Warfare 4 promet qu’il n’y aura pas de skins « clownesques »

Activision et Infinity Ward veulent faire de Call of Duty: Modern Warfare 4 un épisode plus cohérent avec son univers militaire. L’éditeur assure qu’aucun skin « clownesque » n’arrivera au lancement ni dans les saisons suivantes du jeu, une promesse rare sur une série qui a largement ouvert la porte aux collaborations les plus voyantes.

Pas de skin qui sort du lot pour Modern Warfare 4

Le studio a choisi de verrouiller le message très tôt. Quelques jours après la présentation de Call of Duty: Modern Warfare 4, l’équipe a répété sur X/Twitter que le jeu resterait « ancré dans son récit » et que les éléments cosmétiques suivraient cette ligne. La liste des exclusions annoncées donne la mesure de cette prise de position, avec Lady Gaga, Omni-Man, les Télétubbies et Bob l’éponge explicitement écartés.

We got the feedback. No BS. This is all about staying true to Modern Warfare. No clowny skins for launch and seasons beyond. — Call of Duty (@CallofDuty) May 31, 2026

No Lady Gaga. No Omni-Man. No Teletubbies. No SpongeBob. Keep the receipts. — CallofDutyCM (@CallofDutyCM) May 30, 2026

Cette déclaration vise un point de friction installé depuis plusieurs années dans Call of Duty. Le multijoueur a accumulé des skins de plus en plus décalés, au point de brouiller l’identité de la franchise pour une partie du public. Le scepticisme exprimé autour de Modern Warfare 4 vient directement de cet historique.

Un engagement sous surveillance

La franchise a déjà tenté de corriger cette trajectoire. L’an dernier, Activision avait empêché le transfert des skins de Call of Duty: Black Ops 6 vers Call of Duty: Black Ops 7, en citant le retour négatif des joueurs parmi les facteurs de cette décision. Cette mesure n’avait pourtant pas mis fin aux collaborations, puisque Black Ops 7 a ensuite accueilli des contenus liés à RoboCop et à Fallout.

Ce précédent explique pourquoi la nouvelle promesse sera observée de près. Activision et Infinity Ward affirment cette fois que la règle s’appliquera aussi aux saisons après le lancement. L’éditeur prend donc un engagement plus large que la simple communication d’avant-sortie.

La portée de ce changement reste toutefois à vérifier. Les cosmétiques de ce type resteront présents dans Call of Duty: Warzone, le jeu gratuit de la franchise. Modern Warfare 4 peut donc reprendre une direction plus stricte sur son ton et son apparence, sans entraîner toute la marque dans le même mouvement.