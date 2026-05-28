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KultureGeek Jeux vidéo Call of Duty Modern Warfare 4 est officialisé : tous les détails, date de sortie et bande-annonce
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Call of Duty Modern Warfare 4 est officialisé : tous les détails, date de sortie et bande-annonce

4 min.
28 Mai. 2026 • 18:00
0

Activision a officiellement annoncé Call of Duty : Modern Warfare 4, développé par Infinity Ward, avec une sortie mondiale fixée au 23 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch 2. Et pour la première fois, un nouveau jeu Call of Duty ne sera pas disponible sur PlayStation 4 ni sur Xbox One.

Call of Duty Modern Warfare 4 France

Une campagne en Corée du sud, un multijoueur retravaillé et le retour du mode DMZ

Call of Duty Modern Warfare 4 propose trois modes : une campagne, un multijoueur et DMZ, le mode d’extraction de la série. La campagne se déroule lors d’une invasion de la Corée du Sud et met en scène Private Park, un jeune soldat coréen projeté au combat pour la première fois, aux côtés du Capitaine Price qui forme une alliance hors des sentiers officiels, séparé de sa Task Force 141. Les missions se déroulent en Corée du Sud, à New York, à Paris et lors d’un raid nocturne des SAS à Mumbai. Activision décrit un retour aux racines de la série avec « une narration sombre et réaliste, des séquences cinématiques et des moments de gameplay immersifs ».

Call of Duty Modern Warfare 4 Soldat

Call of Duty Modern Warfare 4 Paris

Call of Duty Modern Warfare 4 Soldat 1

Le multijoueur supprime la dispersion de l’arme en tir depuis la hanche, ce qui rend chaque tir cohérent avec la direction du viseur. Le contenu au lancement comprend :

  • 12 cartes 6v6 inédites
  • des cartes dédiées au mode Gunfight
  • plusieurs grandes cartes Big War pour les combats combinant véhicules et infanterie
  • Kill Block, un champ de bataille dynamique offrant plus de 500 configurations qui modifient les routes, les angles de tir et les couverts à chaque manche

Le mode DMZ, dont les détails complets seront révélés lors du Xbox Games Showcase en juin, place les joueurs comme agents clandestins en territoire ennemi, confrontés à des choix tactiques sur les objectifs à poursuivre et le moment de s’extraire.

Deux studios partenaires pour le développement

La version PC de Call of Duty: Modern Warfare 4 est développée avec Beenox, habitué des portages PC de la série, tandis que la version Nintendo Switch gérée par Digital Legends, le studio barcelonais appartenant à Activision, qui avait travaillé sur Call of Duty : Warzone Mobile avant sa fermeture. Le jeu sort quatre semaines avant GTA 6, un calendrier stratégique pour Activision et Microsoft.

Fait notable, Call of Duty : Modern Warfare 4 ne sera pas disponible dès le lancement sur Game Pass. La nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma, a décidé de retirer les nouveaux titres Call of Duty du service à l’abonnement au lancement, en les y intégrant un an plus tard, tout en réduisant le prix de l’abonnement dans le cadre d’une stratégie plus large de reconquête des joueurs assidus.

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