TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Temu : une amende de 200 millions d’euros en Europe pour des produits illégaux
Internet

Temu : une amende de 200 millions d’euros en Europe pour des produits illégaux

3 min.
28 Mai. 2026 • 17:05
0

La Commission européenne a infligé une amende de 200 millions d’euros au commerçant en ligne chinois Temu, au terme d’une enquête ouverte en octobre 2024, pour avoir permis la vente à ses 130 millions de clients européens de produits illégaux, dont des jouets pour bébés présentant des risques de suffocation et des chargeurs défectueux.

Temu Logo

Pour établir l’infraction, la Commission européenne a mandaté ses propres équipes pour effectuer des achats sur Temu en se faisant passer pour des clients ordinaires. Les tests ont révélé qu’une très forte proportion des chargeurs commandés n’ont pas passé les contrôles de sécurité de base, tandis qu’une part élevée des jouets pour bébés présentait des risques de gravité moyenne à élevée, incluant des risques de suffocation et des teneurs en substances chimiques nocives au-delà des seuils légaux. Ces constats ont été corroborés par des enquêtes menées par des autorités nationales et des associations de consommateurs.

La Commission conclut que Temu a manqué à ses obligations en n’identifiant pas, n’analysant pas et n’évaluant pas avec la diligence requise les risques liés à la vente de produits illégaux sur sa plateforme, une exigence imposée aux grandes plateformes par le règlement sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA) adopté en 2022. Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, a souligné que « lorsqu’ils vendent des produits interdits, ils finissent entre les mains d’un grand nombre d’Européens ».

Une amende bien en dessous du plafond légal, que Temu conteste

Le montant de 200 millions d’euros reste très éloigné du plafond autorisé par le DSA, fixé à 6 % du chiffre d’affaires annuel de la maison-mère PDD Holdings, soit environ 3,2 milliards d’euros sur la base des 53 milliards d’euros de chiffre d’affaires dégagés l’an dernier. La Commission européenne justifie ce montant réduit par la durée limitée de l’infraction, identifiée il y a moins d’un an. Il s’agit seulement de la deuxième amende prononcée au titre du DSA, après les 120 millions d’euros infligés à X, le réseau social d’Elon Musk, à la fin 2025.

Temu conteste la décision, la jugeant « disproportionnée », et précise que la sanction « se fonde sur une première évaluation au titre du DSA en 2024 et ne reflète pas l’état actuel de nos systèmes ». La plateforme affirme avoir coopéré avec la Commission et mis en place depuis lors des mesures renforcées de gestion des risques. Elle dispose jusqu’à fin août pour soumettre à l’UE un plan de mise en conformité, sous peine d’amendes périodiques.

La décision intervient à la veille d’un débat au sein de la Commission sur les relations UE-Chine, alors que les rivaux de Temu, AliExpress et Shein, sont également dans le viseur de l’Europe.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Internet

L’Europe prépare une amende record visant Google et le DMA

Google Logo Internet

Publicités en ligne : l’Europe prépare une amende modeste pour Google

Moteur Recherche Google Logo Internet

Publicité en ligne : Google propose des changements à l’Europe après la grosse amende

Moteur Recherche Google Logo Business

L’Europe inflige 3 milliards d’euros d’amende à Google pour la publicité en ligne

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

NMS The Swarm

No Man’s Sky : l’extension The Swarm offre des batailles spatiales à très grande échelle

28 Mai. 2026 • 15:25
0 Jeux vidéo

Trois choses seulement sont infinies, l’univers, la bêtise humaine… et les extensions de No Man’s Sky. Hello Games vient de...

MGM Amazon Prime Video

Amazon MGM annonce trois séries qui seront générées par IA

28 Mai. 2026 • 14:10
1 Geekeries

Amazon MGM Studios a annoncé la mise en production de trois séries pour enfants développées dans le cadre de son GenAI...

LimX Luna

LimX Luna : l’humanoïde « féminin » ultra agile destiné aux parcs à thème et à l’évènementiel

28 Mai. 2026 • 12:40
0 Science

La société chinoise LimX Dynamics créée la sensation avec Luna, un robot humanoïde grandeur nature pensé moins...

TROU NOIR

James Webb découvre un trou noir géant né avant sa galaxie : un inédit qui interroge la communauté scientifique

28 Mai. 2026 • 11:15
0 Actu OS

Le télescope spatial James Webb continue de bousculer notre compréhension de l’Univers. Une équipe d’ astronomes...

Steam Deck OLED

La Steam Deck OLED est de nouveau en vente… mais le tarif a pris un gros coup de chaud !

28 Mai. 2026 • 9:45
0 Matériel

Après des mois d’absence, le Steam Deck OLED est de retour en stock, une bonne nouvelle teintée d’un méchant goût...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 27 : Apple va mettre en avant l’IA locale à la WWDC 2026

iOS 27 : Apple va mettre en avant l’IA locale à la WWDC 2026

28 May. 2026 • 16:39

image de l'article iOS 27 et IA : Apple appuiera sur Nvidia, en plus de Google

iOS 27 et IA : Apple appuiera sur Nvidia, en plus de Google

28 May. 2026 • 16:23

image de l'article iOS 27 : Siri IA dans l’app Appareil photo se montre en images

iOS 27 : Siri IA dans l’app Appareil photo se montre en images

28 May. 2026 • 15:17

image de l'article iOS 27 : le nouveau Siri IA se dévoile avec plusieurs images

iOS 27 : le nouveau Siri IA se dévoile avec plusieurs images

28 May. 2026 • 14:52

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site