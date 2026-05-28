La société chinoise LimX Dynamics créée la sensation avec Luna, un robot humanoïde grandeur nature pensé moins pour la production que pour le spectacle, l’accueil et l’événementiel. Présenté à Shenzhen, ce modèle de 160 cm, doté de 27 degrés de liberté, et d’une fausse poitrine métallique (les robots ont-ils un genre ?) est proposé en Chine à 298 000 yuans, soit environ 35 000 euros.

Un robot conçu pour le public

Luna se distingue immédiatement par son apparence. Là où de nombreux d’humanoïdes s’affichent avec moult câbles, articulations et carters techniques, LimX a choisi un habillage textile qui adoucit la silhouette et rend la machine plus acceptable dans des lieux fréquentés par le grand public, un peu à la façon des robots de la startup américaine Figure. La « féminisation » du design est aussi une rareté (et un joli coup marketing), sachant que par « nature » un robot est un appareil évidemment sans genre défini.

La promesse marketing, « Limitless Art, Fluid Motion » (trad : art sans limite, mouvements fluides), résume bien le positionnement de l’humanoïde : Luna n’est pas vendue comme un ouvrier robotisé, mais comme une présence interactive capable d’animer un centre commercial, un hall d’hôtel, un salon professionnel, un parc à thème ou une expérience immersive.

Danse, IA et programmation sans code

Le robot repose sur la deuxième génération du moteur de contrôle SYS 0 de LimX, avec refroidissement et autonomie améliorés pour supporter des démonstrations prolongées. Luna peut apprendre des mouvements à partir de courtes vidéos, notamment des séquences de danse, puis les reproduire avec une gestuelle fluide. La vidéo de démonstration montre d’ailleurs un robot capable d’effectuer des roulades et d’autres gestes de gymnastiques avec une aisance assez déconcertante.

L’interface de la machine se veut accessible : l’opérateur peut décrire une tâche en langage naturel, tandis que le système génère automatiquement des déclencheurs et des scénarios d’exécution. Cette approche sans code pourrait permettre à des équipes marketing ou événementielles de configurer rapidement des animations sans passer par des ingénieurs roboticiens, ce qui est évidemment un atout face à certains concurrents nettement plus « ingénieur » dans l’approche.