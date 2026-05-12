Unitree GD01 : ce robot «mecha-Transformer» chinois peut-être piloté de l’intérieur par un être humain

La robotique chinoise s’approche une nouvelle fois de nos fantasmes de S.F avec le GD01 de Unitree Robotics. Présenté comme un « mecha » civil pilotable, ce robot géant peut marcher sur deux jambes comme un humanoïde, puis se reconfigurer en mode quadrupède pour progresser à quatre pattes.

Un robot de 500 kg pilotable de l’intérieur

Développé par l’entreprise de Hangzhou, le GD01 est conçu en alliage haute résistance et embarque un cockpit central qui peut accueillir un pilote. Avec une personne à bord, l’ensemble pèse environ 500 kg.. Le prix de départ est de 3,9 millions de yuans, soit environ 470 000 euros.

Dans la vidéo de démonstration, le robot avance debout avec un pilote à son bord, bouge ses grands bras et renverse un mur de briques avant de basculer en mode quatre jambes. Unitree le présente comme le premier « mecha transformable » produit en série, même si les usages concrets restent encore à préciser. On n’a pas trop de peine en revanche à imaginer ce que pourrait donner une telle machine dans une future version encore plus robuste et agile, que ce soit sur un chantier… ou sur une zone de combat.

La Chine accélère dans la robotique humanoïde

Unitree veut passer de la science-fiction à la production industrielle

Le GD01 arrive dans un contexte très favorable aux fabricants chinois. Selon Omdia, les entreprises chinoises auraient représenté près de 90 % des ventes mondiales de robots humanoïdes en 2025. Unitree à lui seul aurait expédié plus de 5 500 humanoïdes l’an dernier, très loin devant plusieurs sociétés américaines encore en phase de montée en puissance (Figure AI ou bien encore devraient produire plusieurs milliers de robots dès cette année).

Unitree commercialise déjà ses robots R1, G1 et Go2 à l’international, notamment via AliExpress, et vise l’Europe, le Japon et l’Amérique du Nord. Elle prépare aussi une introduction en Bourse sur le Star Market de Shanghai afin de lever 4,2 milliards de yuans, soit environ 508 millions d’euros, dont une large partie destinée à la recherche et au développement.