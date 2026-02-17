TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Nouvel An chinois : les robots humanoïdes de Unitree enflamment le gala de la CCTV
Science

Nouvel An chinois : les robots humanoïdes de Unitree enflamment le gala de la CCTV

2 min.
17 Fév. 2026 • 19:17
0

Le gala du Nouvel An lunaire diffusé par la CCTV, l’un des programmes les plus regardés au monde, a une nouvelle fois servi de vitrine à l’innovation chinoise. Cette édition 2026, retransmise en direct depuis Pékin, a particulièrement marqué les esprits grâce à une performance mêlant robots humanoïdes et artistes humains, une performance tellement impressionnante que beaucoup ont cru à un montage réalisé à l’IA !

Unitree Robot Gala

Plusieurs entreprises de pointe étaient à l’honneur, dont Unitree Robotics, Galbot, Noetix et MagicLab. Pirouettes millimétrées, figures martiales et chorégraphies synchronisées : les machines ont démontré des progrès impressionnants en matière d’équilibre, de coordination multi-robots et de récupération après chute.

Des humanoïdes à l’agilité stupéfiante

La séquence la plus commentée reste de loin celle qui a mis en scène une douzaine de robots Unitree exécutant des mouvements inspirés du kung-fu, maniant épées et bâtons avec une précision saisissante. Sur le réseau X, l’ambassadeur chinois aux États-Unis, Xie Feng, a ironisé : «Vous vous souvenez des robots danseurs du Gala du Festival du Printemps l’an dernier ? Cette année, ils sont devenus des maîtres de kung-fu !»

Par rapport à l’édition précédente, où 16 robots dansaient en agitant des mouchoirs, la fluidité des gestes et la posture quasi humaine témoignent d’avancées notables dans les algorithmes de contrôle moteur et l’intelligence embarquée.

La robotique, nouveau pilier technologique de la Chine

Au-delà du spectacle, l’événement illustre l’ambition industrielle du pay, la Chine se positionnant comme l’un des pays leader dans la robotique humanoïde. Le gala, qui avait capté près de 80 % de l’audience télévisée nationale l’an dernier, constitue à ce sujet une tribune idéale pour mettre à l’honneur des progrès de la technologie chinoise.  Ce show télévisé n’était donc pas seulement une performance en soi, mais constituait aussi la démonstration assumée d’une puissance technologique en pleine accélération.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Unitree robot gold medal Science

Unitree domine largement les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

Terminator cyborg Science

Terminator 2.0 ? Un robot chinois Unitree est subitement passé en mode « attaque totale »

chinese robots concert Science

Les robots d’Unitree s’imposent partout en Chine : sur scène, en patrouille de Police, etc.

Unitree robot boxe Science

Rigolo et impressionnant à la fois : des robots Unitree s’affrontent dans un combat de boxe

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Sonnet 4.6 est disponible : Anthropic dévoile son IA performante

17 Fév. 2026 • 20:28
0 Internet

Anthropic lance Claude Sonnet 4.6, son modèle d’intelligence artificielle le plus performant pour la gamme Sonnet, qui égale les...

mistral-ai

Mistral AI rachète Koyeb et accélère sa stratégie de cloud IA souverain en Europe

17 Fév. 2026 • 20:00
0 Business

Mistral AI, valorisée 13,8 milliards de dollars et considérée comme l’un des principaux rivaux européens d’OpenAI,...

ticket to Ride

Netflix va adapter en film le jeu de société culte Ticket to Ride (Les Aventuriers du Rail)

17 Fév. 2026 • 19:45
0 Geekeries

Après avoir multiplié les adaptations de licences issues du jeu vidéo, Netflix élargit son terrain de chasse. La plateforme...

Warner Bros Logo

Netflix vs Paramount : Warner Bros rouvre les négociations du rachat, mais seulement une semaine

17 Fév. 2026 • 19:00
0 Business

Netflix a accordé un délai de sept jours à Warner Bros Discovery pour rouvrir les discussions autour du rachat avec Paramount...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 février

17 Fév. 2026 • 18:23
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prépare un badge IA et des AirPods avec caméras

Apple prépare un badge IA et des AirPods avec caméras

17 Feb. 2026 • 19:48

image de l'article iOS 26.4 et macOS 26.4 : la bêta publique est disponible

iOS 26.4 et macOS 26.4 : la bêta publique est disponible

17 Feb. 2026 • 19:28

image de l'article Des détails sur les lunettes connectées d’Apple révèlent les fonctionnalités

Des détails sur les lunettes connectées d’Apple révèlent les fonctionnalités

17 Feb. 2026 • 19:20

image de l'article Un employé s’accorde une remise de 99 % sur des MacBook et d’autres produits tech

Un employé s’accorde une remise de 99 % sur des MacBook et d’autres produits tech

17 Feb. 2026 • 18:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site