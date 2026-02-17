Nouvel An chinois : les robots humanoïdes de Unitree enflamment le gala de la CCTV

Le gala du Nouvel An lunaire diffusé par la CCTV, l’un des programmes les plus regardés au monde, a une nouvelle fois servi de vitrine à l’innovation chinoise. Cette édition 2026, retransmise en direct depuis Pékin, a particulièrement marqué les esprits grâce à une performance mêlant robots humanoïdes et artistes humains, une performance tellement impressionnante que beaucoup ont cru à un montage réalisé à l’IA !

Plusieurs entreprises de pointe étaient à l’honneur, dont Unitree Robotics, Galbot, Noetix et MagicLab. Pirouettes millimétrées, figures martiales et chorégraphies synchronisées : les machines ont démontré des progrès impressionnants en matière d’équilibre, de coordination multi-robots et de récupération après chute.

Des humanoïdes à l’agilité stupéfiante

La séquence la plus commentée reste de loin celle qui a mis en scène une douzaine de robots Unitree exécutant des mouvements inspirés du kung-fu, maniant épées et bâtons avec une précision saisissante. Sur le réseau X, l’ambassadeur chinois aux États-Unis, Xie Feng, a ironisé : «Vous vous souvenez des robots danseurs du Gala du Festival du Printemps l’an dernier ? Cette année, ils sont devenus des maîtres de kung-fu !»

Par rapport à l’édition précédente, où 16 robots dansaient en agitant des mouchoirs, la fluidité des gestes et la posture quasi humaine témoignent d’avancées notables dans les algorithmes de contrôle moteur et l’intelligence embarquée.

La robotique, nouveau pilier technologique de la Chine

Au-delà du spectacle, l’événement illustre l’ambition industrielle du pay, la Chine se positionnant comme l’un des pays leader dans la robotique humanoïde. Le gala, qui avait capté près de 80 % de l’audience télévisée nationale l’an dernier, constitue à ce sujet une tribune idéale pour mettre à l’honneur des progrès de la technologie chinoise. Ce show télévisé n’était donc pas seulement une performance en soi, mais constituait aussi la démonstration assumée d’une puissance technologique en pleine accélération.