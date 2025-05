Rigolo et impressionnant à la fois : des robots Unitree s’affrontent dans un combat de boxe

Il va falloir s’y faire. Tout comme l’IA (les deux vont finir par se rejoindre), les robots humanoïdes progressent à pas de géant depuis quelques trimestres, tout au moins au plan mécanique et strictement hardware. Unitree, l’un des leaders chinois du secteur, ne cesse de multiplier les évènements autour de ses machines : exhibition de mouvements de gym, semi-marathon, et donc désormais… combat de boxe ! Le week-end dernier, Unitree a organisé des combats de boxe opposant ses robots Unitree G1 (1,3 mètre pour 35 kilos). Semi contrôlés à distance par un opérateur humain (certains mouvements étaient gérés par l’IA en contexte), ces combats se sont avérés impressionnants (grande stabilité motrice, facilité à se relever, fluidité et rapidité des mouvements) et aussi très drôles ! Les coups ratés, l’attitude un peu hésitante, et la drôlerie de certaines chutes ont transformé cet évènement très geek en un spectacle finalement assez plaisant à voir.



A noter que de combats en combats, les G1 s’amélioraient grâce au machine learning. Bon, aucun d’entre eux ne finira avec le niveau de Mike Tyson, mais les progrès sont véritablement stupéfiants. A certains moment, ce combat rappelait même les joutes du film de S.F Real Steel avec Hugh Jackman en vedette.