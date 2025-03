Le robot humanoïde Unitree G1 s’essaie au Kung Fu

Les robots humanoïdes de Unitree n’en finissent plus d’épater la galerie. Les deux dernières vidéos en date publiées par la startup chinoise dévoilent l’extrême agilité et fluidité du robot lorsque ce dernier effectue des mouvements… de Kung Fu. Le robot Unitree G1 dévoile son étonnante capacité à garder l’équilibre sur une seule jambe, et même si l’ensemble des mouvements est évidemment chorégraphié à l’avance, force est de constater que le G1 fait partie des robots humanoïdes les plus agiles et fluides du moment (seul l’Atlas de Boston Dynamics semble aujourd’hui même niveau). Unitree déclare en outre que les outils et algorithmes disponibles pour le G1 permettent au robot d’effectuer pratiquement n’importe quel mouvement, une aisance principalement due aux 43 moteurs d’articulation répartis sur le robot.





La compétition des robots humanoïdes atteint donc des sommets, et pour l’instant, les startups chinoises semblent avoir pris la tête du peloton, devant l’Optimus de Tesla ou les autres prototypes européens ou américains. Plus incroyable encore, Le Unitree G1 est déjà proposé à la vente, le prix public avoisinant les 16 000 dollars. L’ère des robots a commencé.