Jurassic World s’invite dans Microsoft Flight Simulator 2024

Le mythique Jurassic World s’apprête à prendre son envol dans Microsoft Flight Simulator 2024. Un nouvel add-on sous licence baptisé Jurassic World Archipelago permettra aux joueurs de survoler les célèbres îles de la franchise, dont Isla Nublar et les cinq îles du Muertes Archipelago situées au large du Costa Rica. Conçu par OrbX, un studio reconnu pour ses extensions de paysages photo-réalistes, ce module inédit transforme la simulation aérienne en une véritable aventure cinématographique, entre décors emblématiques de la franchise et rencontres avec des dinosaures en liberté.

Prévu pour la fin août ou le début du mois de septembre 2025, ce contenu additionnel proposera aussi des missions thématiques : transport de VIP, vols touristiques photographiques ou encore défis d’atterrissage dans des zones périlleuses. Les joueurs pourront se poser sur six pistes d’atterrissage et une douzaine d’hélipads, avec en prime une refonte visuelle de l’aéroport international Juan Santamaria et de la marina de Herradura. Fidèle à l’univers des films, l’environnement est présenté tel qu’il était juste avant les événements du Jurassic World de 2015 — un parc ouvert, mais loin d’être sécurisé… Ptérodactyles en vol, T-Rex et vélociraptors sont donc désormais au programme pour une immersion préhistorique inédite dans l’un des simulateurs de vol les plus réalistes du marché. Microsoft flight Simulator 2024 est disponible sur PC et Xbox Series, et des rumeurs insistantes font été d’une arrivée prochaine sur PS5.