[TGA 2024] Le créateur de The Last Guardian dévoile son nouveau jeu (trailer)

Mis à l’écart des studios PlayStation après la fermeture des Japan Studios, le grand créateur Fumito Ueda, à qui l’on doit les titres aussi iconiques qu’ Ico, Shadow of the Colossus ou bien encore The Last Guardian, aura mis quelques années pour rebondir. Le résultat de cette retraite a été dévoilé lors des Game Awards 2024 : Project: Robot est un titre pour l’instant très étrange puisque tout ce que l’on voit est un personnage qui monte à bord d’un robot géant dont la tête se sépare afin de fuir une explosion nucléaire qui détruit tout sur son passage.Intriguant, comme toutes les créations d’Ueda à vrai dire…



On n’en sait pas plus pour l’instant mais la stature d’Ueda est telle que ce n’est pas vraiment un problème. A contrari des précédentes créations d’Ueda qui étaient développées exclusivement pour la plateforme PlayStation, Projetc: Robot sera disponible sur plusieurs plateformes dès son lancement. Aucune date de sortie n’est précisée évidemment, et il semble très peu probable que le jeu soit disponible en 2025 sachant que ce qui est montré ressemble plus à un « proof of concept » qu’autre chose…