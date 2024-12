[TGA 2024] Borderlands 4 : un premier trailer très prometteur

C’est l’une des grosses surprises de ces TGA 2024 : Borderlands 4 s’est dévoilé pour la première fois depuis l’annonce de son développement et c’est probablement un énorme ouf de soulagement pour les nombreux amoureux de la franchise. Le trailer est séparé en deux parties, la première toute en cinématique et la seconde montrant du gameplay, et tout ce que l’on voit semble extrêmement prometteur. Le style graphique en cel shading est toujours de la partie (en plus beau bien sûr) mais le chara-design des personnages principaux sont encore plus classes que dans les opus précédents, sans même parler du grand méchant du jeu particulièrement stylé. Quant à l’humour de la franchise, il faudra d’autres séquences de gameplay pour vérifier si le ton caustique caractéristique de Borderlands est toujours présent.



Le pitch : « Borderlands 4 est un tireur-pilleur complètement chaotique avec des milliards d’armes, des ennemis monstrueux et des actions co-op intenses. Fuyez cette dangereuse planète en entrant dans la peau d’un des 4 nouveaux intrépides Chasseurs de l’Arche. » Borderlands 4 sortira quelque part en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.