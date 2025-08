Free annonce la fin de Free WiFi et de la Femtocell sur Freebox

Free fait une double annonce, en évoquant la fin de son service gratuit Free WiFi, ainsi que de la Femtocell en ce qui concerne la Freebox. Ils seront respectivement arrêtés en octobre et septembre 2025.

C’est dans un message envoyé à ses clients (et relayé par Tiino-X83) que Free annonce la fin de son service Free WiFi, et ce à compter du 1er octobre 2025 :

Face à l’évolution des usages numériques et de nos infrastructures, le service Free WiFi est devenu obsolète. Aujourd’hui, vous bénéficiez d’une connectivité de qualité grâce aux réseaux 5G et 4G de Free, qui vous assure une expérience Internet mobile plus rapide et plus fiable que jamais, partout en France.