Disney va fusionner Disney+ et Hulu dans une même app

Il y a du changement chez Disney. Outre l’arrêt de la publication du nombre d’abonnés Disney+, la firme aux grandes oreilles va fusionner Hulu avec Disney+ pour créer une application unique d’ici 2026. Le CEO Bob Iger en a fait l’annonce lors de la présentation des derniers résultats trimestriels du géant américain. Cette nouvelle stratégie fait suite à l’acquisition complète de Hulu par Disney après une opération à 9 milliards de dollars achevée au mois de juin 2025. Dans les faits, les abonnés pourront toujours souscrire séparément à Disney+ ou à Hulu, y compris via un pack premium sans publicité, mais l’intégralité du contenu (Disney + Hulu donc) sera désormais accessible depuis un même point d’entrée. Dommage tout de même de ne pas en avoir profité pour lancer un abonnement global réunissant Disney+ et Hulu.

L’objectif affiché est double : offrir une expérience utilisateur optimisée, avec une page d’accueil personnalisée et un accès simplifié à l’ensemble des contenus (famille, divertissement, live, sport), tout en réalisant des économies substantielles d’environ 3 milliards de dollars grâce à l’élimination de doublons techniques et administratifs. Parallèlement, Disney internationalise Hulu en remplacement de la section Star sur Disney+, renforçant ainsi l’uniformité de ses services à l’échelle mondiale.