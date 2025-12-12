TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Gang of Dragon : le créateur de Yakuza revient avec un autre jeu de malfrats (trailer)
Jeux vidéo

Gang of Dragon : le créateur de Yakuza revient avec un autre jeu de malfrats (trailer)

12 Déc. 2025 • 17:30
0

Alors que la série Yakuza / Like a Dragon fête ses 20 ans cette année, son créateur historique, Toshihiro Nagoshi, révèle enfin la licence développée au sein de son nouveau studio financé par NetEase Games. Baptisé Gang of Dragon, ce nouveau titre marque le retour de Nagoshi aux manettes d’un type de jeu qu’il affectionne tout particulièrement… et maîtrise parfaitement.

L’action se déroule à Kabukichō, le célèbre quartier nocturne de Shinjuku, un décor qui rappellera immédiatement Kamurochō aux joueurs de Yakuzas. Si l’on reste clairement dans la continuité des Yakuzas (tout au moins en terme d’ambiance et d’esthétique),  le choix du personnage principal donne à l’ensemble un petit côté « Sopranos au japon ».

Un héros coréen au cœur de Kabukichō

Car la grosse différence majeure avec la franchise Like a Dragon tient déjà dans le choix du protagoniste:  le joueur incarnera en effet Shin Ji-seong, un haut membre d’un syndicat criminel coréen implanté à Kabukichō. Le personnage est interprété par l’acteur Ma Dong-seok, connu notamment pour son rôle dramatique dans « Dernier train pour Busan » (le costaud qui part en découdre dans un wagon rempli de zombies, c’est lui). Son gabarit impressionnant annonce en outre un style de combat nettement plus brutal et direct que pour son homologue de chez Sega.

Des combats plus variés que jamais

Si Gang of Dragon conserve les bastons à mains nues, Nagoshi introduit des mécaniques inédites pour enrichir l’action : combats au katana, phases armées où la caméra adopte un point de vue TPS, et même des séquences motorisées dans les rues de la ville. Un mélange qui laisse entrevoir une volonté de moderniser la formule originelle des Yakuza…sans renier ses racines.

À ce stade, les informations restent limitées. Aucune date de sortie n’a été communiquée et seule la plateforme Steam est mentionnée sur le site officiel, même s’il est très probable que des versions consoles soient aussi prévues.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake Jeux vidéo

Dragon Quest 1 & 2 : le remake HD s’annonce sur consoles et PC (trailer)

Yakuza Kiwami 3 Jeux vidéo

Yakuza Kiwami 3 : le remake officialisé pour 2026 avec un spin-off en bonus !

DQ Reimagined Jeux vidéo

Dragon Quest VII Reimagined : Square Enix dévoile 15 minutes de gameplay

Resident Evil 9 - Requiem Jeux vidéo

Capcom annonce Resident Evil 9 : Requiem (trailer + date de sortie)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo Loupe

Après une victoire, la parapharmacie en ligne Pharmazon est déboutée en appel face à Google

12 Déc. 2025 • 20:02
0 Internet

La cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement qui protégeait Pharmazon, donnant ainsi raison à Google dans le...

noel godeal

🔥 Un Noël sous le signe des bonnes affaires ! MS Office 2021 à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 € !

12 Déc. 2025 • 18:52
0 Promos

Si votre version actuelle d’Office commence à se faire un peu vieille, c’est peut-être le bon moment pour passer à une...

Livreur Colis

Les petits colis importés en Europe vont être taxés 3 euros

12 Déc. 2025 • 17:57
0 Internet

Les ministres de l’Économie de l’Union européenne ont validé une taxe forfaitaire de 3 euros par catégorie...

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Rachat de SFR : Free dit que l’offre avec Orange et Bouygues a toujours du potentiel

12 Déc. 2025 • 16:03
0 Mobiles / Tablettes

Malgré un premier refus pour le rachat de SFR, le groupe Iliad (maison-mère de Free) ne ferme pas la porte à une reconfiguration...

Galaxy Ring

Galaxy Ring 2 : Samsung reporterait indéfiniment le lancement de sa seconde génération de bague connectée

12 Déc. 2025 • 15:30
0 Matériel

Décidément, Samsung fait un gros tri d’hiver dans les produits jugés les plus « bankable ». Après...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro et la mise 26.2 sur HomePod sont disponibles

visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro et la mise 26.2 sur HomePod sont disponibles

12 Dec. 2025 • 19:51

image de l'article tvOS 26.2 est disponible sur Apple TV : profils sans compte Apple et mode enfant

tvOS 26.2 est disponible sur Apple TV : profils sans compte Apple et mode enfant

12 Dec. 2025 • 19:45

image de l'article watchOS 26.2 est disponible sur Apple Watch

watchOS 26.2 est disponible sur Apple Watch

12 Dec. 2025 • 19:38

image de l'article macOS 26.2 est disponible au téléchargement en version finale

macOS 26.2 est disponible au téléchargement en version finale

12 Dec. 2025 • 19:26

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site