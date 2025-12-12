Gang of Dragon : le créateur de Yakuza revient avec un autre jeu de malfrats (trailer)

Alors que la série Yakuza / Like a Dragon fête ses 20 ans cette année, son créateur historique, Toshihiro Nagoshi, révèle enfin la licence développée au sein de son nouveau studio financé par NetEase Games. Baptisé Gang of Dragon, ce nouveau titre marque le retour de Nagoshi aux manettes d’un type de jeu qu’il affectionne tout particulièrement… et maîtrise parfaitement.

L’action se déroule à Kabukichō, le célèbre quartier nocturne de Shinjuku, un décor qui rappellera immédiatement Kamurochō aux joueurs de Yakuzas. Si l’on reste clairement dans la continuité des Yakuzas (tout au moins en terme d’ambiance et d’esthétique), le choix du personnage principal donne à l’ensemble un petit côté « Sopranos au japon ».

Un héros coréen au cœur de Kabukichō

Car la grosse différence majeure avec la franchise Like a Dragon tient déjà dans le choix du protagoniste: le joueur incarnera en effet Shin Ji-seong, un haut membre d’un syndicat criminel coréen implanté à Kabukichō. Le personnage est interprété par l’acteur Ma Dong-seok, connu notamment pour son rôle dramatique dans « Dernier train pour Busan » (le costaud qui part en découdre dans un wagon rempli de zombies, c’est lui). Son gabarit impressionnant annonce en outre un style de combat nettement plus brutal et direct que pour son homologue de chez Sega.

Des combats plus variés que jamais

Si Gang of Dragon conserve les bastons à mains nues, Nagoshi introduit des mécaniques inédites pour enrichir l’action : combats au katana, phases armées où la caméra adopte un point de vue TPS, et même des séquences motorisées dans les rues de la ville. Un mélange qui laisse entrevoir une volonté de moderniser la formule originelle des Yakuza…sans renier ses racines.

À ce stade, les informations restent limitées. Aucune date de sortie n’a été communiquée et seule la plateforme Steam est mentionnée sur le site officiel, même s’il est très probable que des versions consoles soient aussi prévues.