TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Les clés ROM de la PlayStation 5 ont fuité, en route vers un jailbreak
Jeux vidéo

Les clés ROM de la PlayStation 5 ont fuité, en route vers un jailbreak

2 Jan. 2026 • 17:22
1

La sécurité de la PlayStation 5 vient de subir un revers critique avec la divulgation publique des ROM Keys, à savoir les clés de sécurité de la console. Cette brèche empêche Sony de déployer une mise à jour logicielle pour corriger le tir et ouvre une voie royale aux hackers pour le décryptage du système de démarrage (bootloader) et créer un jailbreak.

PlayStation 5 PS5 Logo

Sony ne peut pas boucher cette faille

Les chaînes hexadécimales qui circulent désormais sur PS5 Dev Kit correspondent aux codes matériels gravés directement dans l’APU de PS5. Lors de l’allumage de la console, le processeur utilise ces clés spécifiques pour valider l’intégrité du bootloader. Le fait qu’elles ont fuité sur Internet permet à n’importe quel acteur (malveillant ou non) de décrypter ce composant pour analyser le fonctionnement du système de démarrage.

Le problème est grave pour Sony puisqu’se situe au niveau du matériel. Sony se trouve dans l’incapacité technique de bloquer les consoles déjà vendues ou celles déjà produites via une simple mise à jour car les clés de sécurité compromises sont immuables. Seule une révision physique des puces sur les futures lignes de production permettrait d’invalider ces codes, laissant le parc de consoles actuel définitivement exposé.

PS5 Rom Keys Cles

Le développement d’un jailbreak pour PS5 va s’accélérer

Cette fuite ne signifie pas qu’un jailbreak pour la PlayStation 5 est disponible à ce jour. Le constructeur a mis en place d’autres couches de sécurité que les pirates devront contourner avant de prendre le contrôle total de la console. Toutefois, l’accès au bootloader élimine l’un des obstacles les plus robustes de l’architecture de la PS5, ce qui devrait permettre à l’avenir de créer un jailbreak

Les développeurs de solutions non officielles possèdent maintenant les outils nécessaires pour comprendre le système d’exploitation en profondeur. Cette connaissance accrue facilite grandement la création de systèmes d’exploitation modifiés ou de firmwares personnalisés capables d’exécuter du code non signé. Cela implique donc de pouvoir faire tourner des jeux piratés.

Cette crise rappelle inévitablement le cas de la PlayStation 3, victime d’une erreur de cryptographie ayant favorisé l’installation massive de logiciels amateurs et le piratage. La situation évoque également la faille matérielle de la puce Nvidia Tegra X1 de la Nintendo Switch qui avait rendu la console vulnérable aux exploits dès sa commercialisation. Là aussi, Nintendo ne peut pas corriger le tir et hacker sa Switch pour jouer gratuitement est toujours possible.

Pour l’heure, Sony n’a émis aucun commentaire officiel concernant la fuite des clés ROM de la PS5. Un rappel global des machines pour remplacer les cartes mères étant économiquement impensable et impopulaire, l’entreprise devra probablement se résoudre à sécuriser uniquement les futurs modèles, abandonnant les consoles actuelles à leur sort.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PlayStation 5 PS5 Logo Jeux vidéo

PlayStation 6 : Sony et AMD dévoilent trois technologies clés

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense Jeux vidéo

La PlayStation 5 a dépassé les 80 millions de ventes

PlayStation 5 Debout et Manette PS5 Jeux vidéo

Sony augmente le prix de la PlayStation 5 aux États-Unis

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense Jeux vidéo

La PlayStation 5 progresse encore avec 84,2 millions de ventes

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disclosure Day

Les films de S.F / Fantastique les plus attendus de 2026

2 Jan. 2026 • 15:40
0 Geekeries

On a l’impression de se répéter chaque année, mais l’année 2026 s’annonce particulièrement riche pour...

Eoliennes

Transition énergétique : la Chine franchit un cap historique face aux énergies fossiles

2 Jan. 2026 • 12:45
0 Hors-Sujet

Pour la première fois de son histoire industrielle récente, la Chine voit ses émissions de dioxyde de carbone reculer durablement...

UBTECH

La Chine déploie des robots humanoïdes à sa frontière avec le Vietnam

2 Jan. 2026 • 11:15
0 Science

Vers un monde toujours plus technologique… et dystopique ? À la frontière sino-vietnamienne, la ville de Fangchenggang v a devenir un...

Faisceau laser

La DARPA veut envoyer de l’électricité par laser sur 200 km

2 Jan. 2026 • 10:22
0 Science

Réduire la dépendance aux carburants fossiles sur le champ de bataille est devenu un enjeu stratégique majeur. Pour y parvenir,...

Samsung The Freestyle Plus Projecteur Portable

Samsung dévoile The Freestyle+, un projecteur portable avec de l’IA

2 Jan. 2026 • 9:42
0 Matériel

Juste avant le CES 2026, Samsung officialise le lancement de The Freestyle+, une évolution de son projecteur portable. Ce nouveau modèle...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Clicks Communicator sert de smartphone compagnon à l’iPhone

Clicks Communicator sert de smartphone compagnon à l’iPhone

2 Jan. 2026 • 18:04

image de l'article Apple Fitness+ dévoile de nouveaux programmes sportifs pour commencer l’année

Apple Fitness+ dévoile de nouveaux programmes sportifs pour commencer l’année

2 Jan. 2026 • 15:46

image de l'article Le malware GlassWorm attaque maintenant le Mac avec vol de cryptos et plus

Le malware GlassWorm attaque maintenant le Mac avec vol de cryptos et plus

2 Jan. 2026 • 14:10

image de l'article Brevet Apple Glasses : Apple sait comment mettre des composants complexes dans une monture fine

Brevet Apple Glasses : Apple sait comment mettre des composants complexes dans une monture fine

2 Jan. 2026 • 12:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site