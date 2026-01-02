Les clés ROM de la PlayStation 5 ont fuité, en route vers un jailbreak

La sécurité de la PlayStation 5 vient de subir un revers critique avec la divulgation publique des ROM Keys, à savoir les clés de sécurité de la console. Cette brèche empêche Sony de déployer une mise à jour logicielle pour corriger le tir et ouvre une voie royale aux hackers pour le décryptage du système de démarrage (bootloader) et créer un jailbreak.

Sony ne peut pas boucher cette faille

Les chaînes hexadécimales qui circulent désormais sur PS5 Dev Kit correspondent aux codes matériels gravés directement dans l’APU de PS5. Lors de l’allumage de la console, le processeur utilise ces clés spécifiques pour valider l’intégrité du bootloader. Le fait qu’elles ont fuité sur Internet permet à n’importe quel acteur (malveillant ou non) de décrypter ce composant pour analyser le fonctionnement du système de démarrage.

Le problème est grave pour Sony puisqu’se situe au niveau du matériel. Sony se trouve dans l’incapacité technique de bloquer les consoles déjà vendues ou celles déjà produites via une simple mise à jour car les clés de sécurité compromises sont immuables. Seule une révision physique des puces sur les futures lignes de production permettrait d’invalider ces codes, laissant le parc de consoles actuel définitivement exposé.

Le développement d’un jailbreak pour PS5 va s’accélérer

Cette fuite ne signifie pas qu’un jailbreak pour la PlayStation 5 est disponible à ce jour. Le constructeur a mis en place d’autres couches de sécurité que les pirates devront contourner avant de prendre le contrôle total de la console. Toutefois, l’accès au bootloader élimine l’un des obstacles les plus robustes de l’architecture de la PS5, ce qui devrait permettre à l’avenir de créer un jailbreak

Les développeurs de solutions non officielles possèdent maintenant les outils nécessaires pour comprendre le système d’exploitation en profondeur. Cette connaissance accrue facilite grandement la création de systèmes d’exploitation modifiés ou de firmwares personnalisés capables d’exécuter du code non signé. Cela implique donc de pouvoir faire tourner des jeux piratés.

Cette crise rappelle inévitablement le cas de la PlayStation 3, victime d’une erreur de cryptographie ayant favorisé l’installation massive de logiciels amateurs et le piratage. La situation évoque également la faille matérielle de la puce Nvidia Tegra X1 de la Nintendo Switch qui avait rendu la console vulnérable aux exploits dès sa commercialisation. Là aussi, Nintendo ne peut pas corriger le tir et hacker sa Switch pour jouer gratuitement est toujours possible.

Pour l’heure, Sony n’a émis aucun commentaire officiel concernant la fuite des clés ROM de la PS5. Un rappel global des machines pour remplacer les cartes mères étant économiquement impensable et impopulaire, l’entreprise devra probablement se résoudre à sécuriser uniquement les futurs modèles, abandonnant les consoles actuelles à leur sort.