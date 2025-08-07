TENDANCES
Jeux vidéo

La PlayStation 5 a dépassé les 80 millions de ventes

7 Août. 2025 • 18:44
0

Sony continue de dominer le marché des consoles avec la PlayStation 5 qui a atteint les 80,3 millions de ventes. Ce chiffre place la PS5 juste derrière la Xbox 360 (84 millions de ventes) et en bonne voie pour dépasser les 87 millions d’exemplaires de la PS3.

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

Une dynamique de ventes toujours solide

Selon le dernier rapport financier de Sony, la PS5 s’est écoulée à 2,5 millions d’exemplaires au premier trimestre de l’année fiscale 2025, soit une légère baisse par rapport aux 2,8 millions du trimestre précédent. Cependant, en comparaison à la même période l’an dernier, Sony a vendu environ 100 000 consoles de plus, signe d’une demande toujours soutenue. Alors que la PS5 fêtera ses cinq ans en novembre, elle se rapproche du cap symbolique des 100 millions de ventes, atteint par la PS4 en cinq ans et sept mois.

« Un environnement économique difficile », marqué par une inflation élevée et les droits de douane, a conduit Sony à augmenter cette année les prix de la PS5 en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’entreprise envisage même de déplacer une partie de la production aux États-Unis pour contrer les effets des droits de douane.

Les ventes de jeux portées par le dématérialisé

Côté logiciels, Sony affiche une performance notable avec 66 millions de jeux PS4 et PS5 vendus ce trimestre, dont 7 millions de titres first-party. Cela représente une hausse de 12 millions par rapport à l’année précédente. Le dématérialisé domine largement, représentant 83 % des ventes de jeux, un record pour un trimestre. Malgré un virage temporaire vers les jeux en tant que service, marqué par un échec retentissant et plusieurs annulations, Sony continue de prospérer dans ce domaine.

À l’approche de son cinquième anniversaire, la PS5 se positionne comme une concurrente sérieuse face aux géants historiques comme la Xbox 360 et la PS3. Si la console manque peut-être du rythme d’exclusivités qui a fait le succès de la PS4, elle compense par une adoption massive et une stratégie numérique solide. Avec l’arrivée de gros jeux comme GTA 6 en 2026, la PS5 pourrait encore accélérer sa course vers les 100 millions d’exemplaires, consolidant ainsi la domination de Sony sur le marché des consoles.

