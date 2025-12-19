Un satellite Starlink se désintègre en orbite : SpaceX se veut rassurant

SpaceX a confirmé un incident rare impliquant l’un de ses satellites Starlink victime d’une anomalie interne ayant entraîné une forme d’explosion partielle en orbite. Selon l’entreprise, le problème serait lié à une dépressurisation du réservoir de propulsion, ce qui aurait provoqué une modification brutale de la trajectoire du satellite et la libération de plusieurs débris détectables.

Les premières analyses menées par la société spécialisée LeoLabs écartent la thèse d’une collision avec un autre objet spatial. L’événement serait dû à une source énergétique interne, confirmant un dysfonctionnement technique plutôt qu’un impact externe.

Des débris sous surveillance, et sans danger immédiat

SpaceX indique collaborer étroitement avec la NASA et la Space Force américaine afin de suivre l’évolution des fragments générés par l’explosion. Le satellite, bien que largement intact, est actuellement en rotation incontrôlée et devrait rentrer naturellement dans l’atmosphère terrestre dans les prochaines semaines, où il se désintégrera complètement.

SpaceX indique en outre que la trajectoire de l’objet reste largement inférieure à l’orbite de la Station spatiale internationale. « Il ne présente aucun risque pour l’ISS ni pour son équipage », assure le communiqué de la firme spatiale privée, sans toutefois préciser le nombre exact de débris suivis.

Un contexte orbital de plus en plus tendu

Cet incident survient quelques jours seulement après qu’un autre satellite Starlink a frôlé une collision avec un appareil chinois opéré par CAS Space, un épisode qui relance les inquiétudes autour de la congestion de l’orbite basse et du manque de coordination entre opérateurs.

Avec près de 9 300 satellites actifs, Starlink représente désormais environ 65 % des engins spatiaux opérationnels en orbite. Un chiffre en constante augmentation et qui souligne les défis croissants liés à la gestion du trafic spatial et à la sécurité à long terme de l’environnement orbital.