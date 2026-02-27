God of War : première image de Kratos et Atreus dans la série événement d’Amazon Prime Video

Prime Video et Sony Pictures lèvent enfin le voile sur l’adaptation live-action très (très) attendue de God of War. Les premières images officielles montrent Ryan Hurst dans la peau de Kratos et Callum Vinson incarnant Atreus en pleine partie de chasse dans un décor nordique particulièrement fidèle aux jeux de Santa Monica.

Contrairement à d’autres adaptations récentes de franchises JV, Prime Video ne s’est pas contenté d’un simple portrait en costume. La mise en scène de cette première image rappelle en effet directement l’atmosphère de God of War et God of War Ragnarök (des jeux sortis sur PS4 et PS5).

Un casting qui intrigue les fans

Ryan Hurst connaît déjà la franchise : il prêtait sa voix à Thor dans God of War Ragnarök. Cette fois, il change de camp en incarnant le redoutable “tueur de dieux” spartiate. Reste à voir s’il saura retranscrire toute la complexité du personnage, à la fois guerrier brutal et père tourmenté. Callum Vinson, dans le rôle d’Atreus, devra quant à lui convaincre sur la dynamique père-fils, véritable pilier « émotionnel » de l’intrigue.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/KCnElm4OpL — Prime Video (@PrimeVideo) February 27, 2026

Une quête épique au cœur du récit

La série devrait suivre l’odyssée de Kratos et de son fils, partis disperser les cendres de Faye, épouse défunte du héros (le scénario du God of War de la PS4). Au fil de leur voyage, Kratos tente d’élever Atreus pour qu’il devienne un dieu meilleur que lui, tandis que l’adolescent pousse son père à s’ouvrir et à s’adoucir davantage. Le casting comprend également Mandy Patinkin (Odin), Ed Skrein (Baldur), Ólafur Darri Ólafsson (Thor) et Teresa Palmer (Sif).

Après le succès de la série Fallout, Prime Video confirme en tout cas ses grandes ambitions concernant les adaptations de jeux vidéo. Reste à voir si ce God of War pourra s’élever au niveau des meilleures adaptations, à l’instar de The Last of Us sur HBO Max (autre jeu PlayStation).