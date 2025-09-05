Le jeu vidéo Life is Strange va devenir une série TV sur Amazon Prime Video

Après avoir captivé les joueurs pendant des années, Life is Strange s’apprête à conquérir le petit écran. Amazon Prime Video a officiellement donné son feu vert à une série adaptée du célèbre jeu vidéo, une nouvelle qui ravira les fans.

Une adaptation fidèle au jeu

La série suivra les grandes lignes de l’histoire du jeu original. Selon la description officielle, l’intrigue se concentrera sur Max, une étudiante en photographie qui découvre son pouvoir de remonter le temps en sauvant la vie de sa meilleure amie d’enfance, Chloe. Ensemble, elles enquêtent sur la disparition mystérieuse d’une camarade, révélant les secrets sombres de leur ville. Cette quête les mènera à un choix déchirant entre la vie et la mort, aux conséquences irréversibles. Ce synopsis, fidèle à l’esprit du jeu, promet de préserver l’essence émotionnelle et narrative qui a fait le succès de Life is Strange.

Charlie Covell, connue pour son travail sur The End of the F***ing World, prend les rênes de cette adaptation. En plus d’écrire la série, elle sera la showrunneuse et productrice exécutive « C’est un immense honneur d’adapter Life is Strange pour Amazon MGM Studios », a-t-elle déclaré. « Je suis une grande fan du jeu et je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec les équipes incroyables de Square Enix, Story Kitchen et LuckyChap. J’ai hâte de partager l’histoire de Max et Chloe avec les joueurs et un nouveau public ».

Le projet réunit également d’autres producteurs. Sous la bannière Story Kitchen, Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg et Timothy I. Stevenson assureront la production exécutive aux côtés de Square Enix, l’éditeur du jeu, et de LuckyChap, la société de production de Margot Robbie. Amazon MGM Studios supervisera la production, garantissant une réalisation d’envergure.

Une dynamique prometteuse pour les adaptations vidéoludiques

Cette annonce intervient peu après la confirmation par Amazon Prime Video du début de tournage en janvier 2026 de la série Tomb Raider, écrite par Phoebe Waller-Bridge et portée par Sophie Turner. Story Kitchen, également impliqué dans ce projet, semble devenir un acteur clé dans l’adaptation de jeux vidéo en séries.

Avec Life is Strange, Amazon continue de miser sur des licences vidéoludiques populaires pour enrichir son catalogue, surfant sur la vague des adaptations comme The Last of Us. C’est aussi l’occasion de rappeler qu’une série God of War est également en préparation chez Amazon.

Concernant la série Life is Strange, il n’y a pour l’instant aucune information sur le casting ou la date de sortie.