Amazon Prime Video annonce la production d’une série Pacific Rim

Les rumeurs avaient vu juste : la série Pacific Rim vient enfin d’être officiellement annoncée par Amazon Prime Video, le géant du streaming ayant enfin acquis les droits pour cette grosse production. Legendary Television s’associe à Amazon MGM pour produire le projet, qui sera écrit et produit par Eric Heisserer, le créateur de Shadow and Bone. La série fera office de préquelle aux films originaux Pacific Rim, en explorant cette fois les origines d’un monde où d’immenses monstres interdimensionnels, appelés kaijus, surgissent de l’océan Pacifique. Pour contrer cette menace, l’humanité a mis au point des robots géants appelés Jaegers, robots pilotés par deux pilotes humains. Ce projet de série consolide la stratégie « streaming » d’Amazon consistant à miser sur le genre mecha et l’animation japonaise, (la firme américaine produit aussi les séries Evangelion: Thrice Upon a Time ainsi qu’une nouvelle série Gundam).

C’est peu dire que la franchise Pacific Rim a été largement exploité depuis une vingtaine d’années, notamment avec le film Uprising, l’anime Netflix The Black ou bien encore des comics et romans — mais force est de reconnaitre qu’aucune de ces adaptations n’a égalé l’impact culturel du film original de Guillermo del Toro sorti en 2013 (ce dernier a rapporté plus de 400 millions de dollars à l’échelle mondiale).