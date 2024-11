Tomb Raider : Sophie Turner (Game of Thrones) tiendrait le rôle de Lara Croft dans la future série Amazon Prime Video

La pétillante Phoebe Waller-Bridge, en charge de la très attendue série Tomb Raider pour Amazon Prime Video, tiendrait enfin son héroïne. Variety rapporte en effet que Sophie Turner (principalement connue pour son rôle dans Game of Thrones) aurait été choisie pour incarner la célèbre aventurière. Turner serait « presque prête » à jouer le rôle emblématique dans ce qui est le premier grand projet du partenariat entre Amazon et Waller-Bridge, l’actrice-réalisatrice ayant les coudées franches depuis ses succès avec Fleabag et Killing Eve. Turner devrait donc prendre la suite d’Angelina Jolie et d’Alicia Vikander, qui sont les dernières actrices à avoir incarné au cinéma l' »Indy au féminin ».

Peu de détails ont été révélés sur ce choix de casting, mais le site Deadline rapportait déjà fin octobre que la décision finale pour le rôle de Lara Croft oscillait entre Turner et Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody). Turner serait donc désormais la mieux placée pour le rôle, et l’on ne doute pas une seule seconde que la talentueuse actrice soit à la hauteur de la farouche Lara.