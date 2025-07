Rachat de SFR : l’Autorité de la concurrence s’y intéressera « sans en ignorer les difficultés »

Le rachat de SFR par Altice est en cours, avec des discussions du côté de Bouygues Telecom, Free et Orange. Benoît Coeuré, président de l’Autorité de la concurrence, a évoqué ce sujet, comme le rapporte le journal Les Échos.

Le cas de SFR avec l’Autorité de la concurrence

À date, SFR n’a pas prévenu l’Autorité de la concurrence concernant le rachat par les autres opérateurs. C’est encore trop tôt, étant donné que les discussions sont en cours. « Si une opération [sur SFR] nous est présentée, nous la regarderons sans a priori mais sans en ignorer les difficultés non plus », fait savoir Benoît Coeuré.

Il y a aussi le cas d’un acteur étranger qui pourrait potentiellement mettre la main sur l’opérateur au logo rouge. « La question de voir arriver un acteur étranger ne relève pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence mais de Bercy, qui exerce le contrôle des investissements étrangers », réagit le président.

Cela fait suite à une récente déclaration de Marc Ferracci, le ministre de l’Industrie. « Les infrastructures de téléphonie sont des éléments de souveraineté, donc le gouvernement sera très vigilant aux éventuels acteurs qui se présenteraient », avait-il indiqué, tout en précisant attendre « de voir si des offres se manifestent ».

Une situation différente d’il y a quelques années

Mais il reste une question : pourquoi un rachat de SFR pourrait-il se faire aujourd’hui alors que c’était un peu plus compliqué dans le passé ? « Je n’ai pas de jugement à porter sur un projet que je ne connais pas, mais par principe, dans le monde d’aujourd’hui, on ne peut pas faire l’hypothèse que la situation n’a pas changé depuis 2016. La fibre et la 5G se sont développées et la structure du marché est différente. Si cette opération devait être notifiée, nous la regarderions sans camper sur nos positions d’il y a neuf ans. Cela ne préjuge en rien de la conclusion », répond le président de l’Autorité de la concurrence.

Selon les dernières informations en date, Altice aimerait bien que la vente de SFR se fasse cette année. Bouygues Telecom chercherait surtout à récupérer les antennes de SFR, tandis que Free Mobile voudrait récupérer les clients de SFR Business. De plus, les deux opérateurs sont intéressés par les clients mobile et fixe de SFR.