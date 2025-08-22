TENDANCES
Science

Unitree domine largement les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

22 Août. 2025 • 19:21
0

Lors de la première édition des World Humanoid Robot Games organisée à Pékin, Unitree Robotics, la firme de robotique basée à Hangzhou, s’est illustrée en remportant un total impressionnant de 11 médailles, dont 4 d’or. Ses robots H1 ont survolé les épreuves d’athlétisme, triomphant notamment dans le 400 mètres, le 1 500 mètres, les haies sur 100 mètres, et le relais 4×100 mètres. Pour la première médaille d’or du tournoi, un robot de la filiale Beijing Lingyi Technology — entièrement détenue par Unitree — a remporté le 1 500 mètres avec un temps record de 6:34.40, le tout à la vitesse moyenne de 3,8 m/s.

Ces victoires témoignent des progrès rapides de la Chine en robotique humanoïde, des progrès accentués par les investissements publics massifs dans l’intelligence artificielle et les technologies autonomes. Déjà bien positionnée dans le marché des robots quadrupèdes civils, Unitree confirme sa montée en puissance dans la robotique humanoïde grâce à ses modèles H1 et G1, dotés de capacités avancées de coordination, de mobilité et d’apprentissage, sans oublier le petit dernier, le Unitree R1, un robot humanoïde d’1,20 m de haut disponible à la vente pour à peine 6000 dollars !

