Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

16 Déc. 2025 • 21:53
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 26,78€ sur @Amazon
  • HOT! Clair Obscur: Expedition 33 Xbox Series X & Playstation 5 à 37,99€ au lieu de 48,99€ sur @Fnac
  • SSD Acer Predator GM7000 7400Mo/s – 2 To à 157,68€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 10 128 Go (plusieurs couleurs) – via remise au panier à 531,11€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Assassin’s Creed Shadows sur PS5 à 34,99€ sur @Fnac
  • Star Wars Outlaws Edition Gold sur Switch 2 à 34,99€ au lieu de 59,99€ sur @Fnac
  • Ventilateur Plafond Philips OLAS (42 pouces) – Moteur DC Silencieux, 3 Pales, Lumière LED 24 W (3 Couleurs), Variateur Télécommande Inclus à 118,98€ sur @Amazon
  • Manette Sony sans fil Dualsense PS5 (blanche, noire, rouge, bleu ciel, rose ou camouflage) à 54,99€ au lieu de 74,99€ sur @Micromania
  • Cyberpunk: Ultimate Edition sur PS5 (Via retrait en magasin) à 29,99€ au lieu de 39,99€ sur @Fnac
  • Disque dur interne Seagate IronWolf 8To, NAS HDD, CMR 3.5 Pouces à 195,47€ sur @Amazon
  • HOT! PC portable 13,6 » Apple MacBook Air M2 GPU 8 CPU 8 – 16 Go / 256 Go Noir à 725€ au lieu de 1199€ sur @Cdiscount avec le code 50pc
  • Philips Hue Smart Dimmer Sans-fil V2, Utilisation exclusive pour les produits Philips Hue, variateur de lumière pour l’intérieur à 14,94€ au lieu de 18,34€ sur @Amazon
  • Réfrigérateur Américain LG GSLC40EPPE – 638L (417L/221L), No Frost, Distributeur d’eau, Classe E à 899,99€ au lieu de 1199€ sur @E.Leclerc
  • Carte Mère Asus ROG Strix B650E-F Gaming Wifi 6E – M.2 PCIe 5.0, PCIe 16x 5.0, BT 5.2, 2,5 Gb Ethernet, ALC4080 – ATX, AM5 à 165,37€ au lieu de 189,90€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • [Adhérents] Carte graphique Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC – 16 Go (+ 60€ cagnottés) – Via ODR de 60€ à 609,99€ au lieu de 669,99€ sur @Fnac avec le code COMPO10

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable Asus Rog Xbox Ally – Écran 7″ FHD, IPS, 120 Hz, AMD Ryzen Z2 A, 16 Go + 512 Go, Blanche à 449€ au lieu de 579€ sur @Boulanger avec le code ROGALLY50
  • Console Nintendo Switch 2 à 399,99€ sur @Cdiscount avec le code 20NOEL
  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Console Sony PlayStation 5 – Édition Digitale, 825 Go (Modèle Slim) à 349€ sur @Cdiscount
  • Pack Console PlayStation 5 1 To – EA Sports FC 26 à 449€ au lieu de 549€ sur @E.Leclerc
  • Pack Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau à 469,99€ sur @Cdiscount avec le code AVENT40
  • Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 419,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Alimentation PC Asus Rog Strix 850W 80 Plus Platinum – ATX 3.1, PCIe 5.1 à 135,12€ au lieu de 176,07€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 415€ sur @Cdiscount
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 104,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 369€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

