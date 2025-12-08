[#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 décembre (livraison avant Noël)

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥
— 🔥 Nouveautés du jour —
- Pack Fnac Appareil photo Hybride Sony A6400 Noir + Objectif E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS + Objectif E 55-210 mm f/4.5-6.3 + 2eme batterie à 899,99€ sur @Fnac
- HOT! Robot Aspirateur Roborock Saros Z70 à 999€ au lieu de 1589€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Star Wars Outlaws – Limited Edition (Exclusivité Amazon ) sur PS5 et Xbox Series X à 19,99€ au lieu de 34,80€ sur @Amazon
- Lecteur Multimédia Xiaomi TV Box S 3rd Gen – 4K Ultra HD Bluetooth 5.2 Wifi 6, 32 Go ROM, Google TV Google Assistant à 43,56€ sur @AliExpress avec le code
FRCS07
- Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PS5 à 19,99€ au lieu de 34,61€ sur @Amazon
- Caméra de surveillance intérieure Xiaomi Smart Camera C301 – 2K, 3MP, PTZ 360° à 19,99€ au lieu de 28,24€ sur @Amazon
- Mini Borne Arcade MVS – SNK à 56,51€ au lieu de 96,87€ sur @Amazon
- Carte graphique Asrock SteeLegend RX 9070 XT SL 16 Go (blanche) à 659,99€ au lieu de 694,20€ sur @Amazon
- Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh / 22.5W (Entrepôt FR) à 86,95€ sur @AliExpress avec le code
FRCS10
- Souris trackball sans Fil Logitech Ergo M575S à 29,99€ au lieu de 38,78€ sur @Amazon
- Bienvenue à Gattaca 4K Ultra-HD à 11,69€ au lieu de 14,48€ sur @Amazon
- Assassin’s creed mirage PS5 à 19,99€ sur @Amazon
- Kong Survivor Instinct Titans Edition sur PS5 à 19,99€ au lieu de 34,99€ sur @Micromania
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
- 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Enceinte portable Ultimate Ears Boom 4 – Bluetooth à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Fnac
- Montre connectée Apple Watch SE – 40mm, Minuit 2024 à 179€ au lieu de 209€ sur @Boulanger
- HOT! Lunettes IA connectées Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen 1) Monture Noir brillant taille standard à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Fnac
- HOT! Ecouteurs Bluetooth Beats solo buds à 49€ au lieu de 80€ sur @Amazon
- Casque sans fil Sennheiser Momentum 4 à 179,99€ au lieu de 240,28€ sur @Amazon
- Lot de 4 AirTag Apple à 89€ au lieu de 129,99€ sur @Boulanger
- Enceinte Bose SoundLink Revolve+ II à 199,99€ au lieu de 329,95€ sur @Amazon
- HOT! Casque audio Beats Studio Pro à 179€ au lieu de 287,17€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Casque audio Marshall Major IV BT à 69,99€ sur @Darty
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 109€ au lieu de 129,33€ sur @Amazon
- Détecteur d’ouverture de porte Tapo T110 à 12,99€ au lieu de 18,90€ sur @Amazon
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 27,99€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Pack Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 128Go + Pixel Buds A à 399,99€ au lieu de 699,99€ sur @Boulanger
- Pack Smartphone 6,2″ Samsung Galaxy S25 256Go + Chromebook à 899€ au lieu de 1459,99€ sur @Boulanger
- Smartphone 6,77″ Nothing Phone (3a) Pro – 12 + 256 Go, Noir à 333€ au lieu de 399€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 466€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 268€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Nintendo Switch 2 à 399,99€ sur @Cdiscount avec le code
20NOEL
- Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Console Sony PlayStation 5 – Édition Digitale, 825 Go (Modèle Slim) à 349€ sur @Cdiscount
- Pack Console PlayStation 5 1 To – EA Sports FC 26 à 449€ au lieu de 549€ sur @E.Leclerc
- Pack Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau à 469,99€ sur @Cdiscount avec le code
AVENT40
- Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 419,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour
➡️ Jeux :
- Prince of Persia : The Lost Crown sur Nintendo Switch (Vendeur Carrefour – Code In The Box) à 8,99€ au lieu de 17,70€ sur @Rakuten
- Monster Hunter Wilds sur PS5 (Vendeur Micromania) à 19,99€ sur @Fnac
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 à 43,89€ au lieu de 59,92€ sur @Amazon
- God Of War Ragnarök sur PS5 à 24,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- God Of War Ragnarök sur PS4 à 14,99€ au lieu de 47,78€ sur @Amazon
- Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 à 19,89€ au lieu de 36,79€ sur @Amazon
- Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 47€ sur @E.Leclerc
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,07€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 51,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Barre de son Harman Kardon enchant 1100 (11 haut parleurs) à 599€ au lieu de 899€ sur @Boulanger
- HOT! Sonos Arc Ultra + Sub (gen 4) Noir à 1290€ au lieu de 1590€ sur @Son-video
- HOT! Pack son Sonos Beam Noir (Gen 2) + 2 Sonos Era 100 – Noir à 690€ au lieu de 749€ sur @Son-vidéo
- HOT! Sonos Barre de Son compacte Beam (Gen 2) à 369€ au lieu de 490€ sur @Amazon
- HOT! Sonos Sub Mini – Caisson de Basses sans Fil Compact – Noir à 390€ au lieu de 499€ sur @Son-Video ou 389€ sur @Amazon
- Box multimédia TV Box S 3ᵉ génération – Xiaomi – 4K Ultra HD, Google TV, Bluetooth 5.2, Dolby Vision & Dolby Atmos à 51€ sur @Amazon
- TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 749€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur home cinéma Xgimi horizon pro 4K à 699€ au lieu de 813€ sur @Boulanger
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
➡️ PC portables / PC fixes :
- PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
- PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 999,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
- HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 798€ sur @Amazon
- HOT! MacBook Air M4 à 899€ au lieu de 1199€ sur @Amazon
➡️ Composants PC :
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 415€ sur @Cdiscount
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 104,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 369€ sur @Amazon
- Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
- HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Divers —
- Lego Technic 42205 Chevrolet Corvette Stingray – (via 12,50€ de cagnotte, sélection de magasins Auchan) à 37,49€ au lieu de 42,90€ sur @Auchan
- Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,90€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger