Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 28 décembre

28 Déc. 2025 • 20:11
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • [précommande] Final Fantasy VII: Remake Intergrade sur Switch 2 à 44,99€ sur @Amazon
  • Répéteur Wifi Xiaomi N300 à 7,99€ au lieu de 19,24€ sur @Xiaomi
  • SSD externe VERBATIM – 1 To, Vx500 à 69,98€ sur @Electro Dépôt
  • PC Portable 15,6″ Samsung Galaxy Book 4 Edge Copilot+ – Snapdragon X, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 à 510,64€ sur @Fnac avec le code PC15
  • PC Portable 16″ Lenovo Yoga 7 16AKP10 – AMD Ryzen AI 7 350, RAM 24 Go, SSD 1 To, Ecran Tactile OLED, 120Hz, Copilot+, Windows 11 à 884,59€ sur @Fnac avec le code PC15
  • Ecran PC 27″ MSI MAG 271QP – OLED, Quad HD, 240Hz à 499,99€ au lieu de 799,99€ sur @Fnac
  • Smartphone 6,2″ Iphone 16e – 128Go, Noir à 599€ sur @Darty
  • Clavier TV Sans fil, Logitech, K400 Plus – Azerty, Pavé tactile, Noir à 28,64€ au lieu de 54,99€ sur @Cdiscount
  • PC portable 14” Apple MacBook Pro, Puce M4, 16 Go RAM, 1 To SSD, Argent à 1649€ sur @Fnac
  • Pack Assassin’s Creed Mirage + the Crew Motorfest sur PS5 à 22,99€ sur @Fnac
  • PC Portable OLED 14″ Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD219W – Copilot+, Snapdragon X, 16 Go RAM, 512 Go SSD à 680,56€ au lieu de 999,99€ sur @Fnac avec le code PC15
  • Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 624,20€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Objectif Photo Tamron 28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2 – Monture Sony FE à 584,88€ au lieu de 702,21€ sur @Amazon
  • Multiprise Parafoudre et Surtension Ugreen 10 en 1 – 3680W, 6 Prise AC, 4 USB, USB C 20W, Interrupteur à 21,59€ au lieu de 25,50€ sur @Amazon.de – livrable en France (Vendeur Tiers)

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 419€ sur @Cdiscount

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

