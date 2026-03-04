TENDANCES
Smartphones

Orange va vous indiquer les appels d’entreprises pour éviter le spam

3 min.
4 Mar. 2026 • 18:11
0

Noyé sous le spam téléphonique, l’appel d’entreprise a progressivement perdu la confiance des utilisateurs de smartphones qui ignorent désormais les numéros inconnus. Au Mobile World Congress 2026, Orange présente son Branded Calling : afficher le nom vérifié de l’entreprise sur l’écran du destinataire multiplie par cinq le taux de réponse.

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Une intégration native au réseau d’Orange sans application

La multiplication des appels commerciaux non désirés et des tentatives de fraude a installé durablement ce réflexe de ne pas décrocher lorsqu’on reçoit un appel. Les entreprises légitimes en paient directement le prix, avec un taux de joignabilité en forte dégradation depuis plusieurs années.

Le Branded Calling s’ancre directement dans le réseau mobile 4G/5G d’Orange, sans application supplémentaire ni paramétrage requis. Le nom de marque vérifié de l’entreprise appelante apparaît nativement sur l’écran du destinataire qui peut ainsi décider en connaissance de cause d’accepter ou non l’appel.

La solution intègre un triple dispositif anti-usurpation d’identité :

  • Vérification approfondie de l’identité et de la réputation de l’entreprise
  • Affichage du nom réservé aux appels bénéficiant du plus haut niveau d’authentification via la technologie MAN (Mécanisme d’Authentification des Numéros)
  • Contrôle des appels frauduleux par la base de données d’Orange Téléphone

Orange développe cette solution en partenariat avec Real Networks qui gère la base de données associant numéros d’entreprises et libellés d’identification, dans le respect des standards de téléphonie internationaux. Ces données se synchronisent avec la plateforme réseau d’Orange pour produire l’affichage personnalisé à chaque appel.

Une disponibilité dès cette année

Déjà déployé dans plusieurs pays, le Branded Calling doit arriver en France courant 2026. Guillaume Cayatte, Business Owner Telco API chez Orange France, projette un basculement profond du secteur : « En 2026, le Branded Calling à grande échelle sera une réalité en France. Et en 2030, un tiers des appels seront brandés. Les entreprises qui sauront l’adopter avant leurs concurrents auront un avantage considérable : relation client plus fluide, meilleur taux de transformation des ventes par téléphone ».

Signaler une erreur dans le texte

