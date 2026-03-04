Ubisoft tease les futurs Assassin’s Creed avec plusieurs annonces

Ubisoft redéfinit l’avenir de sa franchise avec Assassin’s Creed Invictus, une plateforme multijoueur inédite développée par les vétérans de For Honor pour repenser la physique des affrontements en ligne. Cette mutation, pilotée par Jean Guesdon, s’accompagne d’une refonte du calendrier de développement qui acte la fin du support massif d’Assassin’s Creed Shadows au profit de projets aux architectures opposées.

Le retour de Jean Guesdon en tant que directeur du contenu marque un changement au sein des studios d’Ubisoft. Plutôt que d’enchaîner les sorties annuelles, l’entreprise adopte dorénavant une approche axée sur l’apprentissage technique et l’implication de la communauté via des canaux comme Discord. Cette nouvelle méthode de travail fait directement suite à l’annulation stratégique d’un projet en phase initiale, dont l’architecture logicielle et les erreurs de conception ont néanmoins servi de fondations pour consolider la feuille de route actuelle.

Cette transition s’illustre par la gestion de la dernière grosse sortie du groupe. Alors qu’Assassin’s Creed Shadows s’apprête à célébrer son premier anniversaire le 20 mars lors d’une diffusion en direct sur Twitch, l’équipe officialise l’entrée du jeu dans sa phase crépusculaire. La présentation dévoilera les vainqueurs du défi de déplacement urbain et distribuera des récompenses virtuelles, avant que l’équipe n’abandonne les mises à jour régulières pour basculer sur les prochains moteurs de jeu.

Plusieurs visions pour les prochains Assassin’s Creed

Le projet qui cristallise le plus cette rupture est sans conteste Codename Invictus. Confiée aux spécialistes des combats compétitifs d’Ubisoft Montréal, cette expérience tentera de transposer la rudesse des affrontements de mêlée dans l’univers de la confrérie. Les designers préviennent que le résultat final s’éloignera des rumeurs persistantes, tout en confirmant que l’intégration d’un mode coopératif au sein de la saga est actuellement à l’étude par les équipes d’ingénierie.

À l’exact opposé de cette démarche multijoueur se trouve Codename HEXE, une aventure solo à la tonalité extrêmement sombre se déroulant à une époque historique charnière. Directement chapeauté par Jean Guesdon, qui cumule désormais cette responsabilité avec son poste de directeur créatif, ce titre exige un temps de gestation important pour concrétiser ses ambitions narratives. L’éditeur assume totalement ce silence temporaire pour garantir une finition technique irréprochable au lancement.

Une mise à niveau inespérée et une conquête des écrans

Pendant que l’épisode mobile Assassin’s Creed Jade poursuit discrètement son développement, l’entreprise déploie une opération de séduction visant à capitaliser sur ses succès historiques. Cette démarche de fidélisation passe par plusieurs leviers inattendus :

Le lancement immédiat d’un correctif gratuit offrant enfin une fluidité à 60 images par seconde pour parcourir le Paris du 18e siècle d’Assassin’s Creed Unity sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

L’ouverture d’un accès gratuit à de multiples volets de la franchise pour les abonnés Xbox durant les journées Free Play Days programmées du 2 au 6 avril.

Des révélations imminentes concernant le casting de l’adaptation en prises de vues réelles produite par Netflix.

Pour clore cette vaste présentation stratégique, Ubisoft s’est permis de jouer avec la mythologie de la guilde en citant sa règle d’or face aux spéculations ambiantes. Ainsi, bien que « Rien n’est vrai. Tout est permis », les créateurs ont officiellement validé certaines fuites récentes en invitant les joueurs à garder leur longue-vue pointée vers l’horizon, confirmant à demi-mot le développement d’un futur titre axé sur l’exploration maritime.

Enfin, il y a une confirmation du remake de Black Flag. Le nom sera Assassin’s Creed: Black Flag Resynched.