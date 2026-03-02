TENDANCES
AUTO
Business Tech

Rachat de SFR : Bouygues Telecom assure que les prix resteront les plus bas d’Europe

2 min.
2 Mar. 2026 • 19:45
Le rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues Telecom est toujours en préparation, mais qu’en sera-t-il des prix pour les forfaits ? Benoît Torloting, le directeur général de Bouygues Telecom, essaie de rassurer à ce sujet.

SFR Bouygues Telecoms Logo

Pas de hausse de prix pour les forfaits mobiles ?

Lors d’une intervention sur BFM Business, le directeur général de Bouygues Telecom a déclaré :

Une opération de ce type permet une synergie du coût sur les éléments de réseau. On travaille aujourd’hui mais c’est un dossier extrêmement complexe, dont l’issue reste très incertaine. Les prix en France sont parmi les plus bas en Europe et ça continuera d’être le cas, qu’on soit trois ou quatre.

Un passage de quatre à trois opérateurs implique moins de concurrence, ce qui peut avoir une répercussion au niveau des prix. Mais si l’on en croit le dirigeant, les Français devraient être rassurés à ce sujet.

On peut toutefois souligner qu’il joue un peu sur les mots. Il ne dit pas clairement qu’il n’y aura pas d’augmentation des prix après l’acquisition. Il dit seulement que la France continuera à être l’un des pays européens où les tarifs sont les plus bas.

De plus, Benoît Torloting estime que le rachat de SFR va permettre de développer des fonds pour que les télécoms puissent investir. Il explique :

Ça permettra aux acteurs d’aller un cran plus loin dans les investissements par rapport à des nouvelles technologies. On parle beaucoup d’IA, elle nécessite des couches de calcul dans lesquelles il faut investir. Les opérateurs de télécom sont bien placés pour les proposer et on pourrait apporter ça mais il faut des capacités d’investissements. Aujourd’hui, les opérateurs sont trop nombreux et on ne peut pas aller dans ces projections d’investissement.

