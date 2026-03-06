TENDANCES
Science

La mission DART de la NASA aurait modifié l’orbite d’un duo d’astéroïdes autour du Soleil

3 min.
6 Mar. 2026 • 20:16
1

La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA continue de révéler des résultats spectaculaires pour la défense planétaire. Une nouvelle étude scientifique indique que l’impact du vaisseau spatial contre l’astéroïde Dimorphos en 2022 n’a pas seulement modifié son orbite locale, mais a également légèrement changé la trajectoire de tout le système d’astéroïdes autour du Soleil !

Cette découverte renforce l’idée que l’humanité pourrait un jour dévier un astéroïde dangereux (« tueur de mondes ») grâce à la technique dite de l’impact cinétique.

Un test grandeur nature dans l’espace

Pour rappel, en septembre 2022, la sonde DART s’est volontairement écrasée sur Dimorphos à près de 24 000 km/h. Ce petit astéroïde orbite autour d’un corps plus massif appelé Didymos, formant un système binaire idéal pour tester les stratégies de protection de la Terre.

DART NASA

Les premières analyses avaient déjà montré que la collision avait modifié l’orbite de Dimorphos autour de Didymos. Mais les chercheurs voulaient savoir si cet impact avait également influencé l’orbite du système entier autour du Soleil.

Un changement minuscule mais significatif

Des observations extrêmement précises

Pour mesurer ces effets, les scientifiques ont analysé près de 6 000 observations radar réalisées depuis la Terre ainsi que plusieurs phénomènes d’occultation stellaire, lorsque l’astéroïde passe devant une étoile et en bloque brièvement la lumière.

asteroide

Ces mesures, parfois réalisées avec l’aide d’astronomes amateurs répartis dans le monde entier, ont permis de calculer avec une précision exceptionnelle la trajectoire du système.

Une vitesse légèrement ralentie

Les résultats montrent que l’impact de DART a réduit la vitesse orbitale du système d’environ 11,7 micromètres par seconde. Cette variation minuscule a suffi à modifier légèrement l’orbite solaire du duo Didymos–Dimorphos.

Au fil du temps, la taille de cette orbite s’est contractée d’environ 360 mètres, raccourcissant sa révolution autour du Soleil d’environ 0,15 seconde.

La mission Hera viendra confirmer ces résultats

De nombreuses questions restent toutefois ouvertes. Les scientifiques soupçonnent notamment que la collision ait profondément modifié la forme de Dimorphos.

La mission européenne Hera, actuellement en route vers le système Didymos-Dimorphos, devrait apporter des réponses décisives à partir de novembre. La sonde cartographiera l’astéroïde avec une précision inédite et permettra de mieux comprendre les conséquences de l’impact.

 

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

  • Lehulk
    6 Mar. 2026 • 20:42
    En modifiant la trajectoire d un astéroïde on pourrait aussi modifier la trajectoire d autres astéroïdes qui étaient inoffensifs au depart en peuvent deb’venir dangeureux par la suite

