GPT-5.3 Instant : ChatGPT devient plus précis et moins gênant
Internet

GPT-5.3 Instant : ChatGPT devient plus précis et moins gênant

3 min.
3 Mar. 2026 • 19:39
OpenAI déploie aujourd’hui GPT-5.3 Instant, une mise à jour de son modèle le plus utilisé dans ChatGPT, pour tous les utilisateurs et dans l’API sous l’identifiant gpt-5.3-chat-latest. GPT-5.2 Instant restera disponible trois mois dans le sélecteur de modèles pour les utilisateurs payants avant d’être retiré le 3 juin 2026.

ChatGPT OpenAI Logos

Cette version ne vise pas à ajouter de nouvelles capacités majeures, mais à corriger des frictions du quotidien : refus injustifiés, ton moralisateur, réponses creuses issues du Web et hallucinations persistantes. OpenAI le résume ainsi : « Ces problèmes nuancés n’apparaissent pas toujours dans les benchmarks, mais ils définissent si ChatGPT donne le sentiment d’être utile ou frustrant ». OpenAI déclare également propose un modèle « plus précis et moins gênant ».

Moins de refus, d’autosatisfaction et d’hallucinations

GPT-5.3 Instant réduit les refus de réponses que le modèle précédent traitait comme sensibles alors qu’elles ne l’étaient pas et supprime les préambules défensifs ou moralisateurs avant de répondre. Une question sur les calculs de trajectoire pour le tir à l’arc illustre concrètement la différence : GPT-5.2 ouvrait sur une longue liste de ce qu’il ne pouvait pas faire. En comparaison, GPT-5.3 Instant répond directement en demandant les paramètres nécessaires.

Sur la recherche Web, le modèle équilibre mieux résultats en ligne et connaissances internes, sans se noyer dans des listes de liens. Il identifie plus précisément l’intention réelle derrière une question et met les informations les plus pertinentes en avant, sans perte de vitesse. En matière d’exactitude factuelle, OpenAI mesure une réduction des hallucinations de 26,8 % quand il y a un accès au Web et de 19,7 % sans cet accès, sur des domaines sensibles comme le droit, la médecine et la finance. Sur les conversations réelles signalées comme inexactes par des utilisateurs, la baisse atteint 22,5 % avec l’accès Web et 9,6 % sans.

Un nouveau ton et d’autres progrès pour plus tard

Le ton a également été retravaillé. GPT-5.2 produisait parfois des formules condescendantes ou des suppositions non sollicitées sur l’état émotionnel de l’utilisateur. GPT-5.3 Instant adopte un registre plus direct et moins théâtral, illustré par la comparaison sur une question de relations amoureuses à San Francisco : là où GPT-5.2 ouvrait sur un « vous n’êtes pas cassé », GPT-5.3 Instant entre directement dans l’analyse structurelle de la situation. OpenAI précise par ailleurs travailler à la stabilisation de la personnalité du modèle entre les mises à jour pour que les améliorations futures ressemblent à des gains de capacité plutôt qu’à des changements de caractère.

L’écriture créative progresse également : GPT-5.3 Instant produit une prose plus ancrée dans des détails concrets et moins dépendante de l’abstraction émotionnelle.

OpenAI signale deux chantiers encore ouverts : l’aspect naturel du modèle dans certaines langues (comme le japonais et le coréen) reste insuffisante et les ajustements de ton feront l’objet d’un suivi continu. Les mises à jour des versions Thinking et Pro suivront prochainement.

