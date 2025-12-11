TENDANCES
GPT-5.2 est disponible : OpenAI vient contrer Google et Gemini 3
Internet

GPT-5.2 est disponible : OpenAI vient contrer Google et Gemini 3

11 Déc. 2025 • 19:38
0

Dans un contexte de rivalité intense avec Google, OpenAI contre-attaque en lançant GPT-5.2, présenté comme son modèle d’intelligence artificielle le plus sophistiqué à ce jour. Cette nouvelle itération, qui arrive à peine un mois après GPT-5.1, vise spécifiquement à reprendre l’avantage technologique face à Gemini 3 de Google et s’adresse prioritairement aux développeurs ainsi qu’aux professionnels en quête de productivité accrue.

OpenAI Logo

GPT-5.2 veut rivaliser avec Gemini 3

Pour répondre aux différents besoins du marché, GPT-5.2 est d’abord accessible aux abonnés payants de ChatGPT et via l’API sous trois formes distinctes :

  • Instant : une version optimisée pour la rapidité, idéale pour la traduction, la rédaction simple et la recherche d’informations.
  • Thinking : conçue pour les tâches structurelles complexes telles que le codage, les mathématiques, la planification et l’analyse de documents volumineux.
  • Pro : le modèle haut de gamme garantissant une fiabilité et une précision maximales pour les problèmes ardus.

Cette offensive survient alors que Google domine actuellement la plupart des classements de performance sur LMArena avec Gemini 3, à l’exception du codage où Claude Opus 4.5 d’Anthropic conserve une avance. Selon OpenAI, GPT-5.2 établit de nouveaux records dans les domaines du code, des sciences, de la vision et du raisonnement sur de longs contextes.

Sur ses propres benchmarks, la variante Thinking (raisonnement) surpasse ses concurrents directs dans presque tous les tests, notamment sur les tâches d’ingénierie logicielle (SWE-Bench Pro) et les connaissances scientifiques de niveau doctoral (GPQA Diamond).

GPT-5.2 Benchmarks

Un pivot vers l’entreprise et l’écosystème développeur

Malgré une récente fuite évoquant une baisse de trafic sur ChatGPT et une perte de parts de marché grand public, ce qui a poussé le patron d’OpenAI Sam Altman à déclarer une « alerte rouge » pour améliorer l’expérience utilisateur, ce lancement semble privilégier les opportunités professionnelles. OpenAI affirme avoir conçu ce modèle pour débloquer davantage de valeur économique, en améliorant la création de feuilles de calcul, la gestion de projets multi-étapes et l’utilisation d’outils externes.

OpenAI a envie de devenir la fondation par défaut pour la création d’applications basées sur l’IA. Cette stratégie répond à l’intégration poussée de Gemini 3 dans l’écosystème cloud de Google qui vient de faciliter la connexion de ses agents à des services comme Google Maps ou BigQuery via de nouveaux serveurs MCP gérés.

En matière de fiabilité, OpenAI annonce que le mode Thinking (raisonnement) réduit de 38 % le taux d’erreur (et donc les hallucinations) par rapport à son prédécesseur. Le modèle promet également des progrès substantiels en génération de code et en débogage, renforçant sa capacité à gérer des flux de travail agentiques fiables et des systèmes complexes exploitant des données du monde réel.

