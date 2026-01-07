Les PC avec IA n’intéressent personne et c’est Dell qui le dit

Malgré l’omniprésence du marketing autour de l’intelligence artificielle, Dell révèle que les fonctions IA ne constituent pas le déclencheur d’achat pour le grand public qui veut un nouveau PC. Une déclaration qui marque un tournant dans la communication du groupe pour ses produits de 2026.

L’IA sème plus de confusion que d’enthousiasme

Kevin Terwilliger, responsable produit chez Dell, livre une analyse lucide de la situation. S’il confirme que l’intégralité des nouveaux PC annoncés embarquera un NPU (Neural Processing Unit) qui est utile pour les fonctions d’intelligence artificielle, il admet sans détours que les clients ne basent pas leur décision sur ces capacités. « En fait, je pense que l’IA les embrouille probablement plus qu’elle ne les aide à comprendre un résultat spécifique », confie-t-il dans une interview accordée à PC Gamer lors du CES 2026.

En conséquence, Dell fait évoluer sa stratégie. L’entreprise s’éloigne d’une approche centrée exclusivement sur le concept de PC IA pour se concentrer sur des bénéfices plus immédiats, tirant les leçons d’une année d’observations sur le marché grand public.

Un désaveu partiel de la stratégie Copilot+ de Microsoft

Cette prise de position tranche avec la ligne directrice de Microsoft, partenaire historique de Dell. Le créateur de Windows continue de miser massivement sur l’intégration de fonctionnalités IA pour vendre les PC Copilot+. Dell avait pourtant suivi le mouvement dès le lancement initial de ce label en 2024, intégrant les puces Snapdragon X Elite de Qualcomm dans ses gammes XPS 13 et Inspiron, ainsi que des puces Cloud AI dans ses modèles haut de gamme.

Cependant, la réalité du terrain montre que les avantages perçus par les utilisateurs de ces PC Copilot+ résident ailleurs. Ce sont l’autonomie améliorée et les performances générales offertes par les processeurs de Qualcomm qui séduisent, bien plus que les fonctions d’intelligence artificielle elles-mêmes.

Le scepticisme ambiant s’explique aussi par les difficultés de Microsoft à imposer ses innovations logicielles. La fonction Recall, censée incarner la révolution de l’IA sur PC, a connu un lancement chaotique. Retardée de près d’un an suite à des alertes de sécurité majeures, cette fonctionnalité controversée (qui n’est pas disponible en Europe) a peiné à convaincre, illustrant le décalage entre les promesses technologiques et les attentes réelles des utilisateurs en matière de sécurité et d’usage.