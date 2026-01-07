TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Les PC avec IA n’intéressent personne et c’est Dell qui le dit
Matériel et Accessoires

Les PC avec IA n’intéressent personne et c’est Dell qui le dit

7 Jan. 2026 • 20:25
2

Malgré l’omniprésence du marketing autour de l’intelligence artificielle, Dell révèle que les fonctions IA ne constituent pas le déclencheur d’achat pour le grand public qui veut un nouveau PC. Une déclaration qui marque un tournant dans la communication du groupe pour ses produits de 2026.

Dell XPS 14 et 16 PC Portable 2026

L’IA sème plus de confusion que d’enthousiasme

Kevin Terwilliger, responsable produit chez Dell, livre une analyse lucide de la situation. S’il confirme que l’intégralité des nouveaux PC annoncés embarquera un NPU (Neural Processing Unit) qui est utile pour les fonctions d’intelligence artificielle, il admet sans détours que les clients ne basent pas leur décision sur ces capacités. « En fait, je pense que l’IA les embrouille probablement plus qu’elle ne les aide à comprendre un résultat spécifique », confie-t-il dans une interview accordée à PC Gamer lors du CES 2026.

En conséquence, Dell fait évoluer sa stratégie. L’entreprise s’éloigne d’une approche centrée exclusivement sur le concept de PC IA pour se concentrer sur des bénéfices plus immédiats, tirant les leçons d’une année d’observations sur le marché grand public.

Un désaveu partiel de la stratégie Copilot+ de Microsoft

Cette prise de position tranche avec la ligne directrice de Microsoft, partenaire historique de Dell. Le créateur de Windows continue de miser massivement sur l’intégration de fonctionnalités IA pour vendre les PC Copilot+. Dell avait pourtant suivi le mouvement dès le lancement initial de ce label en 2024, intégrant les puces Snapdragon X Elite de Qualcomm dans ses gammes XPS 13 et Inspiron, ainsi que des puces Cloud AI dans ses modèles haut de gamme.

Cependant, la réalité du terrain montre que les avantages perçus par les utilisateurs de ces PC Copilot+ résident ailleurs. Ce sont l’autonomie améliorée et les performances générales offertes par les processeurs de Qualcomm qui séduisent, bien plus que les fonctions d’intelligence artificielle elles-mêmes.

Le scepticisme ambiant s’explique aussi par les difficultés de Microsoft à imposer ses innovations logicielles. La fonction Recall, censée incarner la révolution de l’IA sur PC, a connu un lancement chaotique. Retardée de près d’un an suite à des alertes de sécurité majeures, cette fonctionnalité controversée (qui n’est pas disponible en Europe) a peiné à convaincre, illustrant le décalage entre les promesses technologiques et les attentes réelles des utilisateurs en matière de sécurité et d’usage.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

DELL Pro Max Plus Matériel

[Computex 2025] Dell dévoile un ordinateur portable avec une puce dédiée surpuissante pour l’IA (NPU)

Dell XPS 14 et 16 PC Portable 2026 Matériel

[CES 2026] Dell ressuscite sa marque XPS avec de nouveaux PC portables

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

L’adoption de Windows 11 est plus lente que celle de Windows 10, selon Dell

2 commentaires pour cet article :

  • enattentedemodération(via l'app )
    7 Jan. 2026 • 20:34
    Autant se servir d’une ia externe type chargpt ou autre, elle gère le même genre de requête a la différence prêt que le calcul se fait en externe et non en local, pas besoin d’avoir de la puissance, les data center sont là pour ça, consommer beaucoup d’énergie a notre place et ce gratuitement, c’est magique.
  • Zangdare(via l'app )
    7 Jan. 2026 • 20:52
    Et ils ont totalement raison même s’ils ont fait une étude pour avoir se constat et c’est pourtant évident, l’intelligence artificiel est un outil au même titre que Excel Photoshop etc… ça ne déclenche en aucun cas l’achat d’un matériel ou composant informatique pour le grand public. Cette bulle va s’essouffler rapidement.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI dévoile ChatGPT Health : l’IA se connecte à votre dossier médical

7 Jan. 2026 • 20:52
iPhoneAddict.fr

OpenAI franchit une nouvelle étape en annonçant aujourd’hui le lancement de ChatGPT Health. Cette section dédiée,...

ChatGPT Health Web
Ubisoft Logo

Ubisoft ferme son studio Halifax responsable d’un Assassin’s Creed

7 Jan. 2026 • 19:34
1 Jeux vidéo

Ubisoft a pris la décision de fermer son studio Halifax au Canada. L’éditeur français a annoncé la cessation...

Project AVA Razer

[CES 2026] Project Ava : Razer dévoile un compagnon-IA sous forme d’avatar holographique

7 Jan. 2026 • 18:41
0 Matériel

Razer a profité du CES 2026 pour lever le voile sur Project AVA, un concept/prototype qui entend redéfinir la relation entre...

Razer_Motoko

[CES 2026] Razer Project Motoko : un casque gaming hybride, qui est aussi un véritable « wearable IA »

7 Jan. 2026 • 17:49
0 Matériel

Évidemment présent au CES 2026, Razer a une nouvelle fois attiré l’attention avec un concept audacieux baptisé Project...

Samsung Logo

Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

7 Jan. 2026 • 17:11
1 Mobiles / Tablettes

Samsung avertit que les coûts des smartphones, ordinateurs et appareils connectés risquent d’augmenter en raison d’une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Store : un déménagement à Montréal et une fermeture temporaire à Londres

Apple Store : un déménagement à Montréal et une fermeture temporaire à Londres

7 Jan. 2026 • 20:06

image de l'article Spotify sur iOS indique ce qu’écoutent vos amis en temps réel

Spotify sur iOS indique ce qu’écoutent vos amis en temps réel

7 Jan. 2026 • 18:47

image de l'article WhatsApp ajoute trois nouveautés pour les discussions de groupe

WhatsApp ajoute trois nouveautés pour les discussions de groupe

7 Jan. 2026 • 17:21

image de l'article Logi Options+ et G HUB ne s’ouvraient plus sur Mac, Logitech propose un correctif

Logi Options+ et G HUB ne s’ouvraient plus sur Mac, Logitech propose un correctif

7 Jan. 2026 • 16:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site